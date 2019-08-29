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Факти / Україна

Збій Kyiv Smart Card. У метро знову можна їздити по жетонах і зелених картах

У київському метрополітені стався збій системи продажу універсальних карт Kyiv Smart Card.

Kyiv Smart Card

У метро Києва стався збій системи продажу Kyiv Smart Card, через що було відновлено продаж і поповнення зеленої карти і жетона.

Читайте: Київ переходить на е-квиток з 31 жовтня: додатки, тарифи та де купити

Оператор КП ГІОЦ вже повідомлений про проблему і необхідність оперативного відновлення роботи.

Нагадаємо, з 25 серпня в Києві на 10 станціях метрополітену відмовилися від продажу і поповнення зелених карток. Зокрема, на станціях Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, Академмістечко, Лісова, Арсенальна, Теремки, Сирець, Почайна, Площа Льва Толстого.

Джерело: Київметрополітен

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