Перед тим, як вступити на посаду, нові міністри подали свої декларації. Факти ICTV розповідають, де живуть, на чому їздять урядовці та хто з нового Кабміну найзаможніший.

Декларації Кабміну, певне, найскромніші за всю історію.

Статки у більшості міністрів значно менші, ніж у попередніх урядовців. Деякі навіть не мають власного житла, авто та не тримають заощаджень.

Найбагатшими виявились очільник МВС Арсен Аваков та міністр економіки Тимофій Милованов, а от у нового прем’єра навіть житла власного немає.

Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України

Доходи. За 2018 рік заробив 1,8 млн грн. Більша частина з них – доходи від підприємницької діяльності. 60,7 тис. грн – зарплата у громадській організації Офіс ефективного регулювання.

Він також вказав, що у 2018 році був головою правління у Офісі ефективного регулювання, членом організацій Люди важливі та Сила людей.

Заощадження. Готівкою тримає 100 тис. грн, а на банківських рахунках – 158 тис. грн, $84 тис. та €36 тис.

Авто. Їздить на Jaguar-x-type 2007 року випуску, яку придбав ще у 2011 році.

Нерухомість. У нового прем’єра власного житла немає. Квартиру у Києві площею 72 кв. м він орендує, а прописаний у квартирі брата у Чернігові.

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України

Доходи. Загалом за 2018 рік міністр отримав 440 тис. грн, з яких 158 тис. як директор маркетингу ТОВ Фінтех бенд 245 тис. на підприємницькій діяльності, ще по 6 тис. фахівцем з обслуговування клієнтів та 19 тис. процентів від вкладення у банку.

Заощадження. Задекларував акції лондонських компаній KOTO CARDS LIMITED та KOTO OPERATIONS LTD, а також корпоративні права Фінтех Бенд, Айсі Дісі Процессінг, Кото Девелопмент, Смартесс та Айдок.

На банківських рахунках зберігає 29 млн грн, $488 тис. та €415 тис.

Нерухомість. Дві квартири площами 97,8 та 82,22 кв. м перебувають на стадії будівництва. Натомість зараз він орендує житло.

Автомобіля у міністра Кабінету міністрів немає.

Ганна Новосад, міністр освіти і науки України

Доходи. На посаді гендиректора стратегічного планування та євроінтеграції МОН заробила 746,6 тис. грн., ще 7 тис. грн отримала як гонорар в Інституті лідерства, інновацій та розвитку.

Заощадження. Заощаджень за 2018 рік не задекларувала.

Нерухомість. Власної нерухомості немає. Проживає у квартирі площею 103 кв. м у Києві, яка належить Галині Новосад. Ще одну квартиру на 45 кв. м декларує у незавершеному будівництві.

Авто. Їздить новий міністр на Toyota Yaris 2016 року випуску. Придбала її у 2018 році за 25 тис. грн.

Дмитро Кулеба, віце-прем’єр міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

Доходи. Зарплата у Міністерстві закордонних за рік склала 255 тис. грн, а от компенсація як працівнику дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні – 2,3 млн грн. Нагадаємо, з 2016 року Кулеба був постійним представником України у Раді Європи.

Дружина міністра у громадській організації Місто-сад заробила 723 тис. грн гонорарів.

Авто. У декларації вказаний Peugeot 206 2002 року випуску. Як потім писала у Facebook дружина міністра – купили цей кабріолет за €3,5 тис. три роки тому у Страсбурзі, але через дороге розмитнення та вік ввозити авто в Україну не будуть.

Заощадження. З готівки у сім’ї – €32 тис.

Нерухомість. Задекларував дві квартири у столиці – 52,9 кв. м та 125,7 кв. м.

Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України

Доходи. 4,3 млн грн віце-прем’єр заробив на підприємницькій діяльності, ще 44 тис. грн отримав як зарплату і 1 тис. грн як відсотки.

Володіє корпоративними правами трьох підприємств – ТОВ 5 служба (90%), ТОВ Стадімір (33%) та ТОВ СММстудіо (100%). Міністру також належать торгова марка СММстудіо та 50% торгової марки Некстедо.

Дружина отримала 373 тис. грн за відчуження нерухомого майна і 11 тис. грн соцвиплат від народження дитини.

Заощадження. Готівки у Федорова $200 тис., 350 тис. грн. На банківських рахунках більше 500 тис. грн, €3 тис., $6 тис. та 70 рублів.

Нерухомість. Спільно з Євгенією Федоровою (вірогідно, сестра) володіє будинком у Василівці, Запорізької області, де і прописаний. У Києві квартиру площею 36,6 кв. м орендує. Володіє новопридбаною квартирою у Києві площею 74,8 кв.м, але вона на стадії будівництва.

Авто. Машини у сім’ї Федорових немає.

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Доходи. За 2018 рік новий міністр економіки заробив більше 6 млн грн. Найбільше – 4,4 млн у Піттсбурзькому університеті в США, ще 1,3 млн – від НБУ, по 500 тис. грн від Київського економічного інституту та овердрафту.

Задекларував Милованов чимало цінних паперів, переважна більшість яких у США.

Авто. У нового міністра економіки Volvo C30 2009 року. Натомість у його батька – Chevrolet Aveo 2007 року та човен Крим 1978 року.

Нерухомість. Квартиру площею 30 кв. м у Піттсбурзі, США орендує. У співвласності має дві квартири у Києві – 42,8 кв. м та 69,7 кв. м.

Заощадження. На банківських рахунках міністра майже $25 тис. та 400 тис. грн.

Оксана Маркарова, міністр фінансів України

Доходи. В Мінфіні заробила 632,3 тис. грн, ще близько 270 тис. – відсотків від вкладу у банках.

Близько 10 млн грн заробили з чоловіком на відчуженні майна та цінних паперів.

Авто. У самого міністра авто немає. Натомість вона задекларувала племінного коня. У чоловіка дві машини – Mercedes CL500 2007 року та Toyota Highlander 2015 року.

Нерухомість. Більшість нерухомості записана на чоловіка. У власності Маркарової квартира у Києві площею 95,6 кв. м. Також орендує приміщення для музею преси. У чоловіка квартири в Києві та Львові, два будинки та численні земельні ділянки.

Заощадження. У Маркарової понад 6 млн грн на банківських рахунках, у її чоловіка – 3,5 млн грн.

У чоловіка колекція золотих та срібних монет, колекція з 983 робіт українських художників ХІХ – ХХІ ст. та бібліотека з 2 тис. книг, виданих у XVIII-XXI ст. У самого міністра задекларовано декілька ювелірних виробів – каблучки та годинник.

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України

Доходи. Заробив новопризначений міністр близько 2 млн грн. За основним місцем роботи отримав 450 тис. грн, від підприємницької діяльності більше 1 млн грн, ще 288 тис. від продажу рухомого та нерухомого майна та 1,2 тис. гонорарів.

Нерухомість. У співвласності має дві квартири у Києві, дружина володіє 50% ще однієї квартири у столиці. Також подружжя має два будинки у Києві та області.

Авто. Всі три автомобілі у сім’ї записані на Оржеля – Peugeot 307SW 2003 року, Nissan Qashqai 2017 року та Nissan X-Trail 2017 року.

Заощадження. Готівкою зберігає $17 тис.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України

Доходи. Як очільник Головного сервісного центру МВС України Криклій отримав 777,3 тис. грн. Відсотки від заощаджень у банку – 238,6 тис. грн, за відчуження цінних паперів та корпоративних прав ще 84 тис. та 2,8 тис. отримав за бонусний договір.

Нерухомість. У Криклія квартира у столиці площею 119,6 кв. м. Придбав він її у 2015 році за 768,7 тис. грн. Ще одну квартиру на 100,6 кв. м. задекларована на Валерію Шукюрову.

Авто. Автопарк Кликлія – це Mercedes S500 2008 року та нещодавно придбаний Smart Fortwo Coupe.

Заощадження. Має два годинники – Breitling та Franck Muller Casablanca. Готівкою у міністра 120 тис. грн, $72 тис. та €1,5 тис. У банку – 2 млн грн, $872 тис. та €3 тис.

Альона Бабак, міністр розвитку громад і територій України

Доходи. Сумарно новий міністр заробила близько 1,5 млн грн. Серед них 447 тис. грн зарплати нардепа, 422 тис. грн відшкодувань, пов’язаних з діяльністю нардепа, 90 тис. грн компенсації за проїзд, 120 тис. грн аліментів, 112 тис. дивідендів від Інституту місцевого розвитку та 110 тис. страхових виплат.

Нерухомість. У Бабак дві земельні ділянки під Києвом та три квартири у співвласності з Володимиром Бабаком.

Авто. Задекларувала два автомобілі – Mercedes-Benz ML350 2005 року та Volkswagen Touareg 2012 року. Син володіє вантажівкою Renault Trafic 2010 року.

Заощадження. Задекларувала годинник Patek Philippe та сережки Chopard. На банківському рахунку – 340 тис. грн, а готівкою $52 тис. та €34 тис.

Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров’я України

Доходи. Новообраний міністр заробила майже 300 тис. грн в Києво-Могилянській академії та ще близько 100 тис., займаючись підприємницькою діяльністю. Окрім того, отримала 140 тис. аліментів.

Заощадження. Готівкою тримає 10 тис. грн, $30 тис. та €1,2 тис.

Авто. Їздить міністр на Mitsubishi Grandis 2009 року.

Нерухомість. У власності Скалецької дві квартири у Києві, а також дачний будинок із земельною ділянкою. Ще одна квартира у Бородянці, Київської області записана на матір.

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді і спорту України

Доходи. За 2018 рік медіа-діяч заробив 6,6 млн грн, 5,7 млн з яких на основному місці роботи.

Заощадження. На банківських рахунках більше 1 млн грн та $23 тис. На рахунках швейцарського банку – майже €5 млн та $187 тис. Готівкою – $350 тис.

Авто. Їздить на Range Rover Sport 2016 року, а дружина на BMW 320i GT теж 2016 року випуску.

Нерухомість. Новопризначений міністр володіє двома квартирами у столиці – 160 та 65 кв.м та трьома земельними ділянками у Київській області.

Юлія Соколовська, міністр соціальної політики України

Доходи. Від заняття підприємницькою діяльністю заробила 1,2 млн грн та ще 1 тис. грн процентів від вкладення у банку.

Заощадження. На банківському рахунку нового міністра $3 тис. та €2 тис. Ще володіє облігаціями приватного акціонерного товариства АБС-УКР.

Авто. Згідно з декларацією, жодного транспорту не має.

Нерухомість. Володіє квартирою у Києві на 43,8 кв. м та у Хмільнику, Вінницької області площею 28,2 кв. м.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України

Доходи. На двох з дружиною дохід склав близько 12 млн грн. На посаді міністра Аваков заробив 919 тис. грн, окрім того, 67 тис. – роялті Видавництва Фоліо, 250 тис. грн – відсотки у банку та 4,8 млн дивідендів від фірми Avitalia s.r.l. (Італія). Ще 6,3 млн грн заробила дружина.

Заощадження. На банківських рахунках $1,7 млн грн, 190 тис. та €148 тис. А у дружини – 531 тис. грн та €1,4 млн.

У міністра чимало витворів мистецтва, зокрема і картина Пабло Пікассо. Є колекція дорогих годинників – Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, колекційні монети, ікони, поштові марки, 23 пляшки вина, антикварні вироби, меблі, статуетки та чимала бібліотека – 8,1 тис. книжок. А ще він задекларував колекцію холодної зброї з дев’яти виробів.

Він також є кінцевим бенефіціаром двох компаній, що розміщені на Кіпрі, та власником італійської компанії Avitalia s.r.l.

Авто. У декларації інформації про авто немає.

Нерухомість. Міністр володіє двома квартирами у Харкові – 657,9 кв. м та 70,9 кв. м, однією квартирою у Чугуєві – 55,4 кв. м. А у Києві орендує готельний номер площею 77,6 кв. м.

Денис Малюська, міністр юстиції України

Доходи. За 2018 рік міністр заробив 2,3 млн грн доходів, 1,1 млн з яких – на посаді заступника голови правління BRDO/World Bank Group (Офіс ефективного регулювання).

Дружина заробила 979 тис. грн від громадської організації ФПРУ та ще 194 тис. від консалтингової фірми Agriteam Canada Consulting Ltd.

Заощадження. На банківських рахунках 307,5 тис. грн. Окрім того, володіє ТОВ Радник Прес. Статутний капітал фірми – 31 тис. грн.

Авто. Їздить міністр на Mazda 5 2008 року випуску.

Нерухомість. Сам міністр володіє квартирою 34,6 кв. м у Києві, а у його батька задекларована столична нерухомість площею 72, 4 кв.м.

Оксана Коляда, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

Доходи. За 2018 рік заробила лише 11 тис. грн у БФ Інформаційно-координаційний центр та 6 тис. соціальної допомоги.

Заощадження. Готівкою зберігає 115 тис. грн. Окрім того, очолює громадське об’єднання Дім ветерана та виконує обов’язки голови правління благодійного фонду Інформаційно-координаційний центр.

Авто. Їздить міністр на Mazda 3 2017 року.

Нерухомість. Квартиру у столиці площею 103 кв. м орендує. Натоміть у сина дві земельні ділянки площею 15 тис. кв. м на Хмельниччині.

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України

Доходи. За 2018 рік заробив 271 тис. грн, працюючи послом України при НАТО, та 250 тис. відшкодувань від української місії.

Заощадження. На банківських рахунках зберігає 43 тис. грн та €7 тис. А готівкою 30 тис. грн та €6 тис.

Авто. Їздить голова МЗС на BMW X1 2017 року.

Нерухомість. В загальній кількості задекларував п’ять квартир, якими володіє або лише дружина, або разом з ним у спільній власності.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України

Доходи. Заробив 294 тис. грн за роботу за сумісництвом та 5 тис. грн процентів. Дружина заробила 554 тис. грн за підприємницьку діяльність.

Заощадження. Готівкою тримає $200 тис. та €150 тис. , а дружина – €99 тис. На банківських рахунках дружини ще близько 120 тис. грн та €16 тис.

Задекларував ще дві колекції картин, одна з яких – антикварна.

Авто. У дружини KIA Sportage 2012 року випуску, сам міністр їздить на Toyota Land Cruiser 2010 року.

Нерухомість. У власності міністра будинок у Києві площею 375 кв. м, щоправда недобудований. На дружину записані дві квартири у Києві та Запоріжжі площами 78,9 кв. м та 59,6 кв. м.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чи буде новий Кабмін успішним.