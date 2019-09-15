У неділю, 15 вересня, в 24 містах України відбуваються марші на захист тварин. Хто у Києві прийшов підтримати тварин, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

У центрі Києва зібралися тисячі зоозахисників і просто небайдужих людей, які виступають за гуманне ставлення до тварин, а також за заборону експлуатації живих істот в цирках і для фото.

Люди йдуть по Києву з гаслом Захист слабких – справа сильних.

На марш прийшли з тваринами та плакатами, а ще взяли з собою дітей, аби прищепити їм повагу до чотирилапих друзів.

– Виходь за гуманність! – закликають організатори заходу.

Активісти кажуть, що сьогодні голос гуманності лунатиме на всю Україну, бо марш за тварин — 2019 став наймасштабнішим за всю історію проведення заходу.

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На акцію за ініціативою гуманістичного руху UAnimals прийшли і відомі українці, серед яких солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун та екс-нардеп Олег Ляшко.

Хто прийшов на марш за тварин



























Ляшко та дама з собачкою: хто вийшов на марш за права тварин у Києві / 7 фотографий

Нагадаємо, Всеукраїнський марш за тварин — 2019 стартував одночасно у 24 містах країни та навіть в Антарктиді.

Фото: UАnimals