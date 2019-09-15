PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ляшко та дама з собачкою: хто вийшов на марш за права тварин у Києві

У неділю, 15 вересня, в 24 містах України відбуваються марші на захист тварин. Хто у Києві прийшов підтримати тварин, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Ляшко та дама з собачкою: хто вийшов на марш за права тварин у Києві

У центрі Києва зібралися тисячі зоозахисників і просто небайдужих людей, які виступають за гуманне ставлення до тварин, а також за заборону експлуатації живих істот в цирках і для фото.

Люди йдуть по Києву з гаслом Захист слабких – справа сильних. 

На марш прийшли з тваринами та плакатами, а ще взяли з собою дітей, аби прищепити їм повагу до чотирилапих друзів.

– Виходь за гуманність! – закликають організатори заходу.

Активісти кажуть, що сьогодні голос гуманності лунатиме на всю Україну, бо марш за тварин — 2019 став наймасштабнішим за всю історію проведення заходу.

ЧитайтеКішки проти собак: яка домашня тварина робить господарів щасливішими

На акцію за ініціативою гуманістичного руху UAnimals прийшли і відомі українці, серед яких солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун та екс-нардеп Олег Ляшко.

Хто прийшов на марш за тварин

Ляшко та дама з собачкою: хто вийшов на марш за права тварин у Києві / 7 фотографий

Нагадаємо, Всеукраїнський марш за тварин — 2019 стартував одночасно у 24 містах країни та навіть в Антарктиді.

Фото: UАnimals

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Антарктиді вперше пройшов марш за права тварин
В Антарктиді вперше пройшов марш за права тварин
У Вінниці засудили чоловіка, який викинув кішку з п’ятого поверху
У Вінниці засудили чоловіка, який викинув кішку з п’ятого поверху
Розбій на фермі під Києвом
Розбій на фермі під Києвом – чоловік намагався вкрасти корову
Змінили офісну роботу на ферму альпак: дивовижна історія пари з Кракова
Змінили офісну роботу на ферму альпак: дивовижна історія пари з Кракова
Собаки
Пухнастий антистрес. Як взяти тварину з притулку
В Одесі на дитячому майданчику затримали барана
В Одесі на дитячому майданчику затримали барана
Биксант Ларральд загрыз живого петуха
Французький спортсмен відкусив голову живому півню (+18)
Любителі кішок схильні до шизофренії – вчені
Любителі кішок схильні до шизофренії – вчені
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка