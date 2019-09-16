У проекті бюджету на 2020 рік закладено зростання розміру допомоги людям з інвалідністю в залежності від групи.

У проекті закону про державний бюджет України на 2020 рік передбачено збільшення соціальних виплат інвалідам.

Як зростатиме допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

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Для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А разом з надбавкою на догляд за ними – з 3 364,6 грн у грудні 2019 року до 3 633,3 грн у грудні 2020-го. На осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи В разом з надбавкою на догляд за ними – з 2 457 грн до 2 653,5 грн. Особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними – з 1 638 грн до 1 769 грн. Дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними – з 2 925,6 грн до 3 159,3 грн, для інших дітей з інвалідністю – з 2 036,1 до 2 198,8 грн. Дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними – з 3 364,6 грн до 3 633,3 грн, для інших дітей з інвалідністю – з 2 255,6 до 2 435,8 грн. Допомога на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2020 року прогнозується на рівні 2 189 грн проти 2 027 грн у грудні 2019-го.

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проект держбюджету на 2020 рік.