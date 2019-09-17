На Kyiv Smart City Forum 2019 обговорять механіку масштабної діджиталізації.
Інновації, що змінюють місто, глобальний процес діджиталізації та розбудова міського простору. На учасників Kyiv Smart City Forum 2019 чекає 8 тематичних секцій, більше 60 українських та міжнародних спікерів, понад 1000 м² інноваційного простору.
1 жовтня у столичному КВЦ Парковий відбудеться Kyiv Smart City Forum 2019. Понад три тис. учасників зберуться на одній платформі, аби обговорити тенденції розбудови розумного міського середовища. Подія присвячена smart-технологіям та інноваційним рішенням, що розвивають міста в Україні та світі.
Учасники прослухають доповіді понад 60-ти українських і міжнародних експертів у 8 тематичних секціях.
- Програма заходу за посиланням.
- Квитки на форум у продажу за посиланням.
Серед спікерів Ден Кінкейд — архітектор та директор Національної практики міського дизайну у США, який врятував інфраструктуру Детройта після найбільшого муніципального банкрутства в історії США.
Пітер Бішоп — професор міського дизайну в Університетському коледжі Лондона, розповість про нові гнучкі стратегії розвитку міст в умовах непередбачуваного майбутнього та швидких технологічних змін.
Франс-Антон Вермаст — радник із питань стратегії та міжнародний посол smart city в Amsterdam Smart City.
Адольфо Борреро — президент Smart City AMETIC та СEOE, розкаже, як приклад Барселони прискорив смартизацію інших міст Іспанії.
Про міські розумні технології також розкажуть Едуард Думітраску — президент Всесвітньої організації Smart Cities, Фред Джоунс — керівник напряму Нова мобільність в Uber у Великій Британії та Ірландії, Дмитро Аранчій — головний архітектор майстерні Dmytro Aranchii Architects.
Читайте: Понад 400 учасників і десятки дискусій: підсумки YES 2019
Одна з головних тем Форуму — діджиталізація Києва та українських міст.
Smart Місто 2019 — щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів. У рамках Форуму нагороджуватимуть лідерів урбаністичного розвитку. Українські міста презентують учасникам досягнення у впровадженні smart-рішень у свою інфраструктуру.
Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи визначать у п’яти номінаціях:
- Відкрите інноваційне місто
- Найкраща транспортна модель міста
- Найкомфортніше місто для життя
- Місто стартапів
- Екологічно відповідальне місто
До слова, Факти ICTV розповідали, про що говорили на YES 2019.