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Факти / Україна / Суспільство

Країна у смартфоні: що обговорять на Kyiv Smart City Forum 2019

На Kyiv Smart City Forum 2019 обговорять механіку масштабної діджиталізації.

Країна у смартфоні: що обговорять на Kyiv Smart City Forum 2019

Інновації, що змінюють місто, глобальний процес діджиталізації та розбудова міського простору. На учасників Kyiv Smart City Forum 2019 чекає 8 тематичних секцій, більше 60 українських та міжнародних спікерів, понад 1000 м² інноваційного простору.

1 жовтня у столичному КВЦ Парковий відбудеться Kyiv Smart City Forum 2019. Понад три тис. учасників зберуться на одній платформі, аби обговорити тенденції розбудови розумного міського середовища. Подія присвячена smart-технологіям та інноваційним рішенням, що розвивають міста в Україні та світі. 

 Учасники прослухають доповіді понад 60-ти українських і міжнародних експертів у 8 тематичних секціях.

Серед спікерів Ден Кінкейд — архітектор та директор Національної практики міського дизайну у США, який врятував інфраструктуру Детройта після найбільшого муніципального банкрутства в історії США.

Пітер Бішоп — професор міського дизайну в Університетському коледжі Лондона, розповість про нові гнучкі стратегії розвитку міст в умовах непередбачуваного майбутнього та швидких технологічних змін.

Франс-Антон Вермаст — радник із питань стратегії та міжнародний посол smart city в Amsterdam Smart City. 

Адольфо Борреро — президент Smart City AMETIC та СEOE, розкаже, як приклад Барселони прискорив смартизацію інших міст Іспанії.

Про міські розумні технології також розкажуть Едуард Думітраску — президент Всесвітньої організації Smart Cities, Фред Джоунс — керівник напряму Нова мобільність в Uber у Великій Британії та Ірландії, Дмитро Аранчій — головний архітектор майстерні Dmytro Aranchii Architects.

ЧитайтеПонад 400 учасників і десятки дискусій: підсумки YES 2019

Одна з головних тем Форуму — діджиталізація Києва та українських міст.

Smart Місто 2019 — щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів. У рамках Форуму нагороджуватимуть лідерів урбаністичного розвитку. Українські міста презентують учасникам досягнення у впровадженні smart-рішень у свою інфраструктуру.

Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи визначать у п’яти номінаціях:

  1. Відкрите інноваційне місто 
  2. Найкраща транспортна модель міста
  3. Найкомфортніше місто для життя 
  4. Місто стартапів 
  5. Екологічно відповідальне місто 

До слова, Факти ICTV розповідали, про що говорили на YES 2019.

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