На Kyiv Smart City Forum 2019 обговорять механіку масштабної діджиталізації.

Інновації, що змінюють місто, глобальний процес діджиталізації та розбудова міського простору. На учасників Kyiv Smart City Forum 2019 чекає 8 тематичних секцій, більше 60 українських та міжнародних спікерів, понад 1000 м² інноваційного простору.

1 жовтня у столичному КВЦ Парковий відбудеться Kyiv Smart City Forum 2019. Понад три тис. учасників зберуться на одній платформі, аби обговорити тенденції розбудови розумного міського середовища. Подія присвячена smart-технологіям та інноваційним рішенням, що розвивають міста в Україні та світі.

Учасники прослухають доповіді понад 60-ти українських і міжнародних експертів у 8 тематичних секціях.

Програма заходу за посиланням .

Квитки на форум у продажу за посиланням .

Серед спікерів Ден Кінкейд — архітектор та директор Національної практики міського дизайну у США, який врятував інфраструктуру Детройта після найбільшого муніципального банкрутства в історії США.

Пітер Бішоп — професор міського дизайну в Університетському коледжі Лондона, розповість про нові гнучкі стратегії розвитку міст в умовах непередбачуваного майбутнього та швидких технологічних змін.

Франс-Антон Вермаст — радник із питань стратегії та міжнародний посол smart city в Amsterdam Smart City.

Адольфо Борреро — президент Smart City AMETIC та СEOE, розкаже, як приклад Барселони прискорив смартизацію інших міст Іспанії.

Про міські розумні технології також розкажуть Едуард Думітраску — президент Всесвітньої організації Smart Cities, Фред Джоунс — керівник напряму Нова мобільність в Uber у Великій Британії та Ірландії, Дмитро Аранчій — головний архітектор майстерні Dmytro Aranchii Architects.

Читайте: Понад 400 учасників і десятки дискусій: підсумки YES 2019

Одна з головних тем Форуму — діджиталізація Києва та українських міст.

Smart Місто 2019 — щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів. У рамках Форуму нагороджуватимуть лідерів урбаністичного розвитку. Українські міста презентують учасникам досягнення у впровадженні smart-рішень у свою інфраструктуру.

Найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи визначать у п’яти номінаціях:

Відкрите інноваційне місто Найкраща транспортна модель міста Найкомфортніше місто для життя Місто стартапів Екологічно відповідальне місто

До слова, Факти ICTV розповідали, про що говорили на YES 2019.