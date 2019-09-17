Конституційний суд України звільнив голову КС Наталю Шапталу та обрав не її місце Олександра Тупицького.

Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні у вівторок звільнив голову КС Наталю Шапталу з посади судді цього суду.

Новим головою КС став суддя Олександр Тупицький. Його заступником було обрано суддю Сергія Головатого.

– … головою Конституційного суду України обрано суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького. Раніше у цей же день Конституційний суд України звільнив голову Конституційного суду України Наталію Шапталу з посади судді Конституційного суду України відповідно до п.4 ч.2 ст.149-1 Конституції України на підставі подання нею заяви про відставку, – йдеться у повідомленні прес-служби КСУ.

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Нагадаємо, фракція Слуга народу готується представити на розгляд Раді 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України.