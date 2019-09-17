Президент Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков розповів про можливі наслідки ухвалення законопроекту №1210.

Ухвалення законопроекту №1210 призведе до втрати для українських виробників трьох чвертей експорту залізорудної сировини в разі падіння світових цін. Про це заявив президент Об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков після наради в ДФС, присвяченій зміні ставок рентних платежів.

– Навіть працівники фіскальної служби визнають, що ухвалення законопроекту в нинішньому вигляді фактично увімкне режим автопотоплення галузі в умовах зниження цін на світовому ринку. А ми все чекаємо, що ринки підуть на спад вже наступного року, – зазначив він.

Каленков висловив упевненість, що в разі ухвалення законопроекту №1210 фінансові втрати української держави значно перевищать надходження від підвищених ставок рентних платежів.

– Зупиниться частина виробництва, оскільки ми втратимо китайський і більшу частину європейського ринків. Тобто фактично ми втратимо 75% всього нашого експорту ЗРС. Під питанням стоїть понад $2 млрд валютної виручки, – підкреслив він.

Як зазначив президент Укрметалургпрому, оскільки витрати на гірничорудних підприємствах мають умовно-постійний характер, то єдиним способом впоратися витратами для ГЗК, що зростають, стане неминуче звільнення співробітників.

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– Усі наші підприємства соціально-відповідальні, і будуть вдаватися до звільнень в останню чергу. Але ми всі повинні розуміти, що під питанням стоять працівники всієї галузі. Тільки в Кривому Розі на ГЗК працюють 50 тис. осіб і 80 тис. в суміжних галузях в цьому регіоні. Тому необдумане ухвалення законопроекту поставить під питання робочі місця всіх цих людей, – зазначив Олександр Каленков.

Citigroup Inc. прогнозує падіння цін на залізну руду в довгостроковій перспективі, оскільки ослаблення попиту в Китаї, який є основним покупцем, буде більш ніж компенсувати зростання споживання, яке спостерігається на інших ринках, що розвиваються, враховуючи Індію.

За прогнозами Citigroup, ціни на руду в поточному році застигнуть на еталонних 90$/тонна, а до кінця 2020 року впадуть до $75/тонна і продовжать зниження до $55/тонна.

Нагадаємо, Федерація металургів України та ОП Укрметалургпром написали листа до Державної регуляторної служби щодо законопроекту №1210.

Джерело: minprom.ua