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Факти / Україна / Суспільство

Хто такий В’ятрович – біографія екс-директора Українського інституту національної пам’яті

Володимир В’ятрович, який більше п’яти років очолював Український інститут національної пам’яті, звільнився з займаної посади. Що про нього відомо – в матеріалі Фактів ICTV.

Володимир В'ятрович

Кабмін 18 вересня звільнив директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича за згодою сторін. Цю посаду він обіймав з 25 березня 2014 року.

Що відомо про історика та публіциста, якого всі знають як головного ініціатора процесу декомунізації в Україні – в короткій біографії.

В’ятровичу – 42 роки (народився у Львові 7 червня 1977 року).

Освіта

У 1999 році закінчив історичний факультет Львівського університету (історія України).

У 2004-му захистив кандидатську дисертацію Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи.

Кар’єра та досягнення

  • З листопад 2002-го до березня 2008 року – директор Центру досліджень визвольного руху у Львові.
  • 2005-2006 рр. – викладач в Українському католицькому університеті.
  • З серпня 2005 року до грудня 2007-го – науковий співробітник Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України.
  • У 2007 році прийшов в Український інститут національної пам’яті – як його представник у Львівській області, а через рік очолив архівний відділ.
  • З січня до жовтня 2008-го – радник з науково-дослідницької роботи голови СБУ.
  • З жовтня того ж року до березня 2010 року – директор галузевого державного архіву Служби безпеки України в Києві.
  • 2010-2011 рр. – стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету.
  • А в березні 2014 року призначений директором Українського інституту національної пам’яті, де працював до 18 вересня 2019 року.

Балотувався на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 за списками Європейської солідарності (№25), але не пройшов.

В’ятрович є активним учасником Євромайдану, автор багатьох історичних книг про ОУН-УПА та національно-визвольний рух.

Нагороджений Хрестом Івана Мазепи, лауреат премії імені Василя Стуса (2012).

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Після звільнення планує добре відпочити, а потім повернутися до історичної діяльності, бо останні п’ять років на це не було часу.

– Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією протягом цих п’яти років. Зважаючи на те, що я сам створив хороші умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, – розповів В’ятрович у коментарі УНН.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович заявив, що залишає посаду голови Українського інституту національної пам’яті.

Фото: Український інститут національної пам’яті 

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