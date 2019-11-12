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Факти / Україна / Політика

В’ятрович став народним депутатом замість Ірини Луценко

Володимир В’ятрович став народним депутатом від партії Європейська солідарність замість Ірини Луценко.

В’ятрович став народним депутатом замість Ірини Луценко

За словами Володимира В’ятровича, його рішення йти в політику зумовлене бажанням будувати український світ і зупиняти русскій мір.

Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, не спотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни. Хай зміни будуть українськими! – написав він у Facebook.

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Нагадаємо, під час засідання 12 листопада депутати підтримали дострокове припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко.

Фото: Володимир В’ятрович

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