За словами Володимира В’ятровича, його рішення йти в політику зумовлене бажанням будувати український світ і зупиняти русскій мір.

Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, в якому живеш в достатку та куди із радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувались між собою українською, не нехтучи іноземими мовами, знали б нашу історію, не спотворену з-за кордону та з впевненістю дивилися у своє майбутнє, незатьмарене ані війною, ані здачею країни. Хай зміни будуть українськими! – написав він у Facebook.