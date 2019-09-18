PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ощадбанк отримав документи для стягнення $1,3 млрд з Росії

Ощадбанк отримав документи за рішенням Міжнародного арбітражу щодо збитків через анексію Криму.

Гроші

Ощадбанку надали документи, завдяки яким він може стягнути з Росії $1,3 млрд.

Рішення щодо компенсації збитків, які були завдані анексією Криму, виніс Міжнародний арбітраж.

Крім зазначеної суми, Ощадбанк має можливість стягнути і відсотки з Росії, які нараховувалися з моменту ухвалення рішення арбітражу і до його виконання.

Читайте: Росія прискорює паспортизацію Донбасу – розвідка

– Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які були порушені у результаті незаконних дій Російської Федерації на території Криму, і відшкодування завданих збитків, – йдеться у повідомленні.

До слова, російські окупанти хочуть перейменувати анексовний Крим.

Джерело: Ощадбанк

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

устинов
У РФ актору дали 3,5 роки колонії після абсурдного затримання на мітингу
Ядерна зброя
Більше 90 млн жертв – вчені змоделювали наслідки ядерної війни між РФ і НАТО
с 400 триумф
Росія розмістила нові комплекси ЗРС С-400 Тріумф в Арктиці
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
У Чорне море зайшов корабель США – Росія запанікувала
Винищувач F-15
Росія погрожує збивати ізраїльські літаки в Сирії
Твер окропили святою водою з літака, щоб позбавити жителів пияцтва і блуду
Твер окропили святою водою з літака, щоб позбавити жителів пияцтва і блуду
билли айлиш
Біллі Айліш заспівала російську версію Bad Guy з одного слова
Гігантський крок до миру: як пройшов обмін між Україною та РФ і реакція світу
Гігантський крок до миру: як пройшов обмін між Україною та РФ і реакція світу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка