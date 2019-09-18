Ощадбанк отримав документи за рішенням Міжнародного арбітражу щодо збитків через анексію Криму.

Ощадбанку надали документи, завдяки яким він може стягнути з Росії $1,3 млрд.

Рішення щодо компенсації збитків, які були завдані анексією Криму, виніс Міжнародний арбітраж.

Крім зазначеної суми, Ощадбанк має можливість стягнути і відсотки з Росії, які нараховувалися з моменту ухвалення рішення арбітражу і до його виконання.

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– Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які були порушені у результаті незаконних дій Російської Федерації на території Криму, і відшкодування завданих збитків, – йдеться у повідомленні.

До слова, російські окупанти хочуть перейменувати анексовний Крим.

Джерело: Ощадбанк