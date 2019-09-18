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Факти / Україна / Політика

Рада ухвалила правки Зеленського до закону про Вищий антикорупційний суд

Депутати Верховної Ради України ухвалили внесення зміни до закону України про Вищий антикорупційний суд.

Суд

18 вересня народні депутати у Верховній Раді України проголосували у другому читанні за проект закону про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд, який має зменшити навантаження на суд.

Закон №1025 передбачає початок роботи цієї структури.

  • За – 323
  • Проти – 5
  • Утрималось – 13
  • Не голосувало – 63

Рішення ухвалено. 

Рада ухвалила правки Зеленського до закону про Вищий антикорупційний суд / 2 фотографии

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Документом передбачено, що підсудність Вищого антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, чинна редакція перехідних положень закону про ВАКС може привести до того, що в Антикорупційний суд повинні бути передані кримінальні виробництва, які розглядаються іншими судами.

Урезультаті чого в ВАКС надійдуть тисячі кримінальних проваджень, які не стосуються топ-корупції, виробництв, у яких закінчилися терміни давності, і які розслідувалися органами досудового розслідування з порушенням правил підслідності.

Прийняті зміни дозволяють спростити роботу суду, забравши такі справи.

Нагадаємо, фракція Слуга народу готується представити на розгляд Раді 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України.

Джерело: Верховна Рада

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