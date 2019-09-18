Олександра Тупицького обрали новим головою Конституційного суду України. Що про нього відомо – в матеріалі Фактів ICTV.

КСУ на засіданні 17 вересня призначив головою Олександра Тупицького, звільнивши з цієї посади Наталю Шапталу – термін її повноважень закінчився.

Олександру Тупицькому – 56 років (народився 28 січня 1963 року в селі Білозір’я Черкаської області).

Після школи служив в армії, потім працював фрезерувальником на радіоприборному заводі в Смілі та Черкаському заводі Строммашина.

Освіта

У 1988 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю правознавство.

У 2009-му – захистив кандидатську дисертацію в галузі державного управління (механізми державного управління).

Кар’єра

З 1988-го по 1993-й – стажувався у донецькій прокуратурі, працював слідчим прокуратури Куйбишевського району Донецька.

У 1993 році став суддею Куйбишевського районного суду Донецька, а з 2002 року був головою цього суду (до 2010 року). До речі, в період 1997-2002 рр. головою Донецької ОДА був Віктор Янукович.

У цей час також входив до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області та був членом Ради суддів Донецької області.

У 2006 році проходив навчання у США за програмою Відкритий світ.

2010-2013 рр. – працював суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних судах, обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних судів.

У травні 2013 року тодішній президент Янукович призначив Тупицького суддею Конституційного суду . З того часу він постійно працював у КСУ.

. З того часу він постійно працював у КСУ. У березні 2018 року обраний заступником голови КСУ.

17 вересня 2019-го обраний головою Конституційного суду.

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Тупицький – автор публікацій щодо підвищення якості професійної підготовки суддів, господарського права, проблемних питань конституційної юстиції.

Згідно з декларацією, поданою навесні 2019 року, має будинок площею 221,5 кв. м та ділянку в 650 кв. м у селищі Кореїз (окупований Крим), а також квартиру та ділянку в Донецьку, квартиру та орендовану дачу в Києві.

Нагадаємо, 17 вересня Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні обрав головою Олександра Тупицького.

Фото: КСУ