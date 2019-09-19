Олександр Стаднік став новим головою Миколаївської ОДА. Що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Олександру Стадніку 42 роки. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

Після цього отримав кваліфікацію юрист. Також має спеціальне звання інспектор податкової та митної справи І рангу.

З 2011 року Олександр Стаднік працював в органах податкової служби. Зокрема, з жовтня 2015 року виконував обов’язки начальника Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління ДФС в Києві.

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Згідно з декларацією за 2018 рік, працював у ТОВ ДІНАДІС БІЗНЕС ТРЕВЕЛ.

Олександр Стаднік задекларував земельну ділянку площею 1200 кв.м. у Броварському районі та квартиру 52,2 кв.м в смт Смоліне Кіровоградської області.

Проживає у Києві в будинку площею 125 кв.м. Також має автомобіль Porshe Cayenne 2012 року випуску.

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Фото: Новости N