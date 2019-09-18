Головою Фонду держмайна України стане Дмитро Сенниченко. Все, що про нього відомо, – читайте в матеріалі.

Дмитро Сенниченко починав працювати у Нацбанку. З 1997 року він займався управлінням проектами групи Світового банку у фінансовому секторі.

Був членом міжвідомчої робочої групи з вступу України до Світової організації торгівлі.

У 2000-2001 роках працював у службі прем’єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря. Відповідав за розбудову та підтримку міжнародних зв’язків, співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами.

Також обіймав посаду заступника директора від України в Чорноморському банку торгівлі та розвитку.

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У 2004 – 2006 роках Дмитро Сенниченко був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, а з 2006 по 2010 рік працював у компанії Parkridge Holdings, яка спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

З 2013 по 2016 рік був керуючим директором Jones Lang LaSalle в Україні, директором з розвитку бізнесу в СНД.

До 2018 року Дмитро Сенниченко перебував на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в Укрпошті.

До речі, під його керівництвом Укрпошта першою серед державних підприємств запровадила процедуру передачі в оренду нерухомого майна через Prozorro.sale.

Також Дмитро Сенниченко обіймав посади віце-президента комітету інфраструктури та нерухомості Американської торгівельної палати, члена правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та незалежного члена наглядової ради Prozorro.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що відомо про нового голову Конституційного Суду – Олександра Тупицького.

Фото: Дмитро Сенниченко