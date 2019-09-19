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Факти / Україна

Єфремову скасували домашній арешт

Старобільський райсуд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт екс-регіонала Олександра Єфремова. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Олександр Єфремов

Суд 18 вересня скасував домашній арешт Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, та замінив його на особисте зобов’язання.

– Це найм’якший запобіжний захід, м’якше не існує. Фактично, людина просто зобов’язується з’являтися до суду, – сказав його адвокат Олександр Мельников.

За його словами, з Єфремова знімуть електронний браслет, але зобов’язання здати закордонні паспорти залишається.

Читайте: Єфремов на волі: за що затримали екс-регіонала та чому відпустили

Він також повідомив, що процес незабаром перейде у стадію вивчення матеріалів захисту.

Олександра Єфремова звинувачують у держзраді

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив Олександра Єфремова під цілодобовий домашній арешт. На нього одягли електронний браслет.

Джерело: Українські новини

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