Старобільський райсуд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт екс-регіонала Олександра Єфремова. Його відпустили під особисте зобов’язання.

Суд 18 вересня скасував домашній арешт Олександра Єфремова, якого звинувачують у державній зраді, та замінив його на особисте зобов’язання.

– Це найм’якший запобіжний захід, м’якше не існує. Фактично, людина просто зобов’язується з’являтися до суду, – сказав його адвокат Олександр Мельников.

За його словами, з Єфремова знімуть електронний браслет, але зобов’язання здати закордонні паспорти залишається.

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Він також повідомив, що процес незабаром перейде у стадію вивчення матеріалів захисту.

Олександра Єфремова звинувачують у держзраді

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив Олександра Єфремова під цілодобовий домашній арешт. На нього одягли електронний браслет.