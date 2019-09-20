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Факти / Україна

Вакарчук пішов із засідання Ради, щоб встигнути на концерт у Мінську

Народний депутат Святослав Вакарчук покинув засідання Верховної Ради, щоб встигнути на свій концерт у Мінську (Білорусь).

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук пішов із засідання парламенту до закриття, щоб виступити в Мінську.

Журналісти зазначили, що нардепа немає в залі засідань і він не з’являвся під час голосувань.

Також депутата немає і в кулуарах.

Читайте: Вакарчук заспівав із вуличними музикантами у Львові

Раніше Вакарчук заявив, що не отримає гонорар за концерт в Мінську і піде з засідання Ради, якщо воно затягнеться.

Нагадаємо, співак заявив, що не збирається виходити зі складу гурту Океан Ельзи.

Джерело: Українські новини

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