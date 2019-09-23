Що таке перепис населення
Перепис населення України – це офіційний облік чисельності населення, яке проживає на території країни в цілому та на всіх рівнях її адміністративно-територіального устрою.
Як проводять перепис населення
Перепис населення проводить Державна служба статистики. Вона розробляє питання для переписного листа.
Перепис проводять шляхом опитування. Для цього населені пункти поділяються між переписувачами на дільниці. На кожній працює один переписувач.
Відповідно до закону, перепис здійснюється безпосереднім відвідуванням житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях.
Просто на вулиці респондентів не опитують.
Персонал вчать, як правильно проводити опитування, а також повторно перевіряють роботу та наявність усіх мешканців дільниці в списку опитаних.
Після перепису відповіді потрапляють до соціологів. Вони їх розглядають та оприлюднюють результати.
Раніше відповіді записували на паперах. Під час пробного перепису планують зробити це на планшетах.
Також розглядають можливість перепису через інтернет.
Коли в Україні востаннє проводили перепис населення
Востаннє і вперше в незалежній Україні перепис населення проводили у 2001 році, тобто 18 років тому.
Тоді чисельність населення становила 48,5 млн осіб.
До слова, ООН рекомендує проводити перепис населення кожні десять років.
Які несподіванки може показати перепис населення
Оскільки перепису населення не було вже 18 років, то цифри можуть бути невтішними, враховуючи війну на Донбасі та анексію Криму, де проведення перепису населення неможливе.
Так, станом на 1 січня 2019 року у Держстаті повідомили, що населення України зменшується і становить 42 млн 153,2 тис. осіб.
За минулий рік чисельність населення зменшилася на 233,2 тис. осіб.
До слова, за даними Всеукраїнського перепису населення, кількість населення у Донецькій області у 2001 році становила 4 млн 841 тис. осіб, у Луганській – 2 млн 546 тис. осіб, у Криму – 2 млн 33 тис. осіб.
Чому так поспішають провести перепис населення
Перепис населення потрібен, щоб органи державної влади розуміли реальну кількість населення України для розробки державної політики.
Так, від нього залежить правильна організація соціальних виплат, субсидій.
Крім того, він допомагає ефективніше розподіляти кошти між регіонами, а також зменшити кількість фальсифікацій на виборах.
Також перепис населення показує міграційну активність населення, джерела засобів існування, статево-вікову структуру населення.
Це допомагає точно визначити необхідну в країні кількість навчальних закладів, робочих місць та потребу в пенсійних та соціальних фондах.