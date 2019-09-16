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Держбюджет-2020: на перепис населення виділили 3,4 млн грн

У проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено фінансування перепису населення.

Держбюджет-2020: на перепис населення виділили 3,4 млн грн

Уряд України заклав в державний бюджет 3,4 млн грн на проведення перепису населення у 2020 році.

Читайте: Держбюджет-2020: мінімальна зарплата зросте на 550 грн

Финансування запланованого в 2020 році Всеукраїнського перепису населення включатиме також капітальні витрати в розмірі 1,5 млн грн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що перепис населення в Україні може відбутися цього року.

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