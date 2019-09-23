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Факти / Україна

Підвищення штрафів за перевантажені фури – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за перевантажені фури.

Вантажівка

Законопроект про підвищення штрафів за перевантажені фури з підписом президента 23 вересня повернувся до Верховної Ради.

Відповідно до закону, розмір штрафу складе від 8,5 до 34 тис. грн – в залежності від того, наскільки перевищена норма вантажу.

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Документ набуде чинності на наступний день після офіційної публікації.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, яким вводиться фіксація в автоматичному режимі порушень габаритно-вагового режиму та підвищуються штрафи за ці порушення.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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