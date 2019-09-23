В Україні мають намір провести пробний перепис населення лише у двох регіонах.

Пробний перепис населення в Україні можуть провести в Оболонському районі в Києві та Бородянському на Київщині.

Директор Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зазначила, що краще б було обрати для пробного перепису район у Західній Україні.

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– Боюся, що Київ не покаже ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше, – зазначила Лібанова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив, що перепис населення в Україні може відбутися цього року.

Пробний перепис населення в Україні

Джерело: DT.ua