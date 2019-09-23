PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні планують провести пробний перепис населення

В Україні мають намір провести пробний перепис населення лише у двох регіонах.

В Україні планують провести пробний перепис населення

Пробний перепис населення в Україні можуть провести в Оболонському районі в Києві та Бородянському на Київщині.

Директор Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова зазначила, що краще б було обрати для пробного перепису район у Західній Україні.

Читайте: Держбюджет-2020: на перепис населення виділили 3,4 млн грн

– Боюся, що Київ не покаже ту специфіку. Але зазвичай Держкомстат робить пробний перепис там, де йому зручніше, – зазначила Лібанова.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час виступу на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив, що перепис населення в Україні може відбутися цього року.

Пробний перепис населення в Україні

Джерело: DT.ua

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перепис населення України: як проводять і чого очікувати
Перепис населення України: як проводять і чого очікувати
Київ
Скільки людей живе в Києві – названо точну цифру
Чисельність населення України за п’ять місяців зменшилась на 122 тис.
Чисельність населення України за п’ять місяців зменшилась на 122 тис.
Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН
Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН
Кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд – ООН
Кількість людей на Землі до 2050 року перевищить 9 млрд – ООН
Перепис населення України через смартфони протестують у 2019
Перепис населення України через смартфони протестують у 2019
население украины
Скільки людей проживає в Україні – Держстат
Реєстрація на місці проживання: Кабмін не планує перевірки
Реєстрація на місці проживання: Кабмін не планує перевірки
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка