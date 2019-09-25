Володимир Зеленський заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців.

Президент України Володимир Зеленський на 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців і права країни на свій вибір.

– Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, свободи чи права України на власний вибір, – сказав він.

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Президент підкреслив, що не існує чужої війни, а іншим країнам не варто думати, що це їх ніколи не торкнеться.

Нагадамє, 25 вересня Зеленський відкрив другий день загальних дебатів 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент виступив першим серед 38 лідерів країн світу, які були вказані в списку спікерів другого дня.

Також сьогодні глава України проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.