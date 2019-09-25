PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини

Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання

Володимир Зеленський заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців.

Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання

Президент України Володимир Зеленський на 74-й сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що завершення війни і повернення окупованих територій є його першочерговими завданнями, але не ціною життів українців і права країни на свій вибір.

– Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, свободи чи права України на власний вибір, – сказав він.

Читайте: Зеленський обговорив з Лавровим російсько-українські відносини

Президент підкреслив, що не існує чужої війни, а іншим країнам не варто думати, що це їх ніколи не торкнеться.

Нагадамє, 25 вересня Зеленський відкрив другий день загальних дебатів 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Президент виступив першим серед 38 лідерів країн світу, які були вказані в списку спікерів другого дня.

Також сьогодні глава України проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа з Зеленським (ДОКУМЕНТ)
Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа з Зеленським (ДОКУМЕНТ)
Зеленський: Сподіваюся, що розмови про Третю світову війну – це усвідомлення загрози, а не анонс
Зеленський: Сподіваюся, що розмови про Третю світову війну – це усвідомлення загрози, а не анонс
Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – повний текст
Виступ президента Зеленського на Генасамблеї ООН – повний текст
Зеленський виступив за оновлення ООН
Зеленський виступив за оновлення ООН
Дональд Трамп
Сказав про вирок не тому президенту – соцмережі про імпічмент Трампу
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
Неформальна зустріч Зеленського і Трампа – перше фото
Неформальна зустріч Зеленського і Трампа – перше фото
Кліматичні загрози торкнуться більше мільярда осіб до 2050 року – ООН
Кліматичні загрози торкнуться більше мільярда осіб до 2050 року – ООН
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка