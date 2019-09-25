PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Переїзд міністерств на Грушевського та аутсорс: як Дубілет реформує Кабмін

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадить багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.

Переїзд міністерств на Грушевського та аутсорс: як Дубілет реформує Кабмін

Міністр Дмитро Дубілет заявив, що у міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою – бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого.

За його словами, існує 19 таких напрямів.

Читайте: Марна трата грошей: Дубілет заборонив Кабміну закуповувати блокноти з позолотою

Кожен міністр очолює величезну структуру, у якій більшість співробітників займається не формуванням або реалізацією політики, а підтримувальними функціями.

– Перша ластівка вже пішла. На цьому тижні ми домовилися з новоствореним Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а будуть аутсорсити ресурси Секретаріату, – розповів Дубілет.

Також він анонсував централізацію, яка може торкнутися не лише уряду, а й інших органів влади.

– Щоб ефективно все централізувати, багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму (відповідь на питання – А як же ми будемо документи носити?). Всі міністерства зможуть з’їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості, – додав Дубілет.

Раніше в Кабміні розповіли, що скоро в Україні заборонять вимагати ксерокопії документів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Антон Геращенко
Геращенко призначили заступником міністра внутрішніх справ
Курс незмінний: Кабмін прокоментував слова Верещук про НАТО
Курс незмінний: Кабмін прокоментував слова Верещук про НАТО
Дмитро Сенниченко
Сенниченко очолить Фонд держмайна
Паперові копії та трудові книжки підуть у минуле – Дубілет
Паперові копії та трудові книжки підуть у минуле – Дубілет
Бюджет України на 2020 рік: чому так швидко внесли до парламенту
Бюджет України на 2020 рік: чому так швидко внесли до парламенту
Скільки компенсують за послуги муніципальної няні у 2020
Скільки компенсують за послуги муніципальної няні у 2020
Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020
Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020
Олександр Гончарук
Україна востаннє планує Держбюджет лише на рік – Гончарук
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка