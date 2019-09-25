Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував масштабні реформи, які покликані заощадить багато бюджетних грошей та зробити уряд ефективнішим.

Міністр Дмитро Дубілет заявив, що у міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою – бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого.

За його словами, існує 19 таких напрямів.

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Кожен міністр очолює величезну структуру, у якій більшість співробітників займається не формуванням або реалізацією політики, а підтримувальними функціями.

– Перша ластівка вже пішла. На цьому тижні ми домовилися з новоствореним Міністерством цифрової трансформації, що вони не будуть набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а будуть аутсорсити ресурси Секретаріату, – розповів Дубілет.

Також він анонсував централізацію, яка може торкнутися не лише уряду, а й інших органів влади.

– Щоб ефективно все централізувати, багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму (відповідь на питання – А як же ми будемо документи носити?). Всі міністерства зможуть з’їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості, – додав Дубілет.

Раніше в Кабміні розповіли, що скоро в Україні заборонять вимагати ксерокопії документів.