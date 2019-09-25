Законопроект №1210 доопрацюють під час підготовки до розгляду в другому читанні в сесійній залі Верховної Ради.

Депутати профільного комітету ВР погодилися з пропозицією бізнесу в рамках законопроекту №1210 прив’язати розмір рентних платежів до котирувань Platts на залізну руду в північно-східних портах Китаю, а також відмовитися від фіксованих платежів з огляду на високу волатильність глобального ринку ЗРС.

Про це повідомив заступник комітету ВР з питань податкової та митної політики Олександр Дубинський на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в Україні.

Крім того, за підсумками обговорень в робочій групі за участю представників Державної податкової служби України депутати Верховної Ради підтримали пропозицію залишити ставку ренти на рівні 8% (законопроект передбачає її підвищення до 10%).

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Разом з тим Дубинський уточнив, що його комітет має намір запропонувати ВР попередньо ухвалити законопроект №1210 в первісному вигляді, а узгоджені з бізнесом зміни внести в текст документа вже під час його підготовки до другого читання.

У свою чергу президент об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков зазначив, що бізнес підтримує тезу щодо справедливого розподілу податкового навантаження. За його словами, саме тому розмір рентних платежів повинен враховувати поточну ситуацію на ринку – оскільки в останні роки вартість залізної руди коливалася від $120/т до $45/т.

– Коли ринок росте, металурги та гірники готові ділитися з державою своїм прибутком. Але коли він падає, ми зазнаємо збитків, тому рента не може бути підвищена без прив’язки до цін на руду, – підкреслив голова Укрметалургпрому.

До речі, раніше ми писали про те, що малу податкову реформу в Україні можуть запустити навесні.

Джерело: МінПром