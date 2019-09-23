Україна планує вийти на малу податкову реформу навесні 2020 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що частиною малої податкової реформи є податок на доходи фізичних осіб.

Відповідну реформу планують запустити навесні 2020 року.

– Реформа податку на доходи фізичних осіб буде як реформа з податкової амністії капіталів чи з нульового декларування, добровільного такого заходу, який покликаний на те, аби вивести з тіні накопичені вже громадянами доходи протягом 28 років, – сказав Гетманцев.

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Він додав, що уніфікація українського законодавства щодо сплати ПДВ є важливою частиною податкової реформи.

До слова, під час зустрічі з представниками МВФ президент Володимир Зеленський обговорив реформи в Україні.