Один з лідерів рейтингу ТОП-100 блогерів України 2019 Андрій Луганський розповів Фактам ICTV про ідею створення свого YouTube-каналу та цілі блогерства, а також поділився секретом успішного блогу.
Вже п’ятий рік поспіль українці обирають найкращих блогерів нашої країни. 6 вересня сайт Факти ICTV запустив голосування ТОП-100 блогерів України 2019, яке триватиме до 6 жовтня.
Проголосувати за улюбленого блогера може кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів. Окрім голосування за ТОП-100, яких визначили експерти, інтернет-користувачі мають змогу висунути власну кандидатуру в категорію Народний вибір.
Андрій Луганський користується чималою популярністю на просторах українського YouTube. Блогер веде канал Андрій Луганський 2, де спілкується з росіянами або з людьми з абсолютно протилежними політичними поглядами в чат-рулетці.
На нього підписано понад 145 тис. людей.
До слова, минулого року Андрій посів друге місце в категорії Народний вибір, набравши 11 636 голосів. Нині входить в трійку лідерів голосування ТОП-100 блогерів України 2019.
Далі – пряма мова.
Створення та ідея YouTube-каналу
Ідея мого YouTube-каналу проста – це боротьба та протистояння російській агресії на інформаційному просторі України і РФ.
Тим, хто бачив хоча б один мій ролик, ідея повинна бути зрозумілою.
Для того, щоб боротися з інформаційною агресією РФ, необхідні ефективні дії – не тільки захист, але і напад. Українські блогери дуже ефективні на інформаційному полі.
Блогерство
Якщо ти вже став на цей шлях, то відступати нікуди.
Блогерство – не головна моя діяльність, але часу забирає багато. До виходу в ефір потрібно готуватися, інакше він вийде поганим. Часто підготовка займає більше часу, ніж сама трансляція.
Секрет успішного блогу в тому, що потрібно робити те, що подобається тобі, а не підлаштовуватися під бажання публіки.
Робота блогера полягає в тому, що він все на світі – режисер, сценарист, звукорежисер.
Блогери – це ті люди, які роблять все самостійно. Самостійно готуєшся до ефіру, проводиш його, налаштовуєш звук, світло, готуєш інформацію до стріму тощо. Це телебачення на коліні – технічна, творча частина.
Багато з тих, хто потрапив у рейтинг ТОП-100 блогерів, шановані люди, але не є блогерами в прямому розумінні цього слова. У них є технічні можливості, студії, команди.
Ефір, який запам’ятався
Найбільше мені запам’ятався прямий ефір, який тривав п’ять з половиною годин. Це був той день, коли в Керченській протоці наші моряки потрапили в полон. Ми відстежували поточні новини, ситуацію. Дійшло до того, що російська агресія могла поширитися на всю територію України.
П’ять з половиною годин вести прямий ефір, будучи сам собі режисером, складно.
Рейтинг ТОП-100 блогерів України
Рейтинг підвищує впізнаваність блогерів, але в ньому є що допрацювати. Бажано розділяти всіх учасників на категорії. Мені здається, що тоді б популярність та інтерес до конкурсу з боку блогерів був би вищим.
Наприклад, потрібні такі підрозділи, як блогер-початківець, відкриття року, відеоблогер, Instagram-блогер і тощо.
Блогерам-початківцям складно змагатися з уже відомими.
За всієї поваги до мерів міст та міністрів, але те, що вони пишуть у Facebook тексти, скоріше правило, ніж виняток.
У всьому світі міністри пишуть тексти в Facebook, але чи є вони після цього блогерами?
Якщо політик пише тексти на політичні теми, то це, швидше, його обов’язок, ніж бажання вести свій блог.
Багато блогерів з категорії Народний вибір набагато популярніші тих, хто перебуває в ТОП-100.
Нагадуємо, про те, як формувався рейтинг, можна прочитати тут.
Спілкувалася Каріна Зуєва