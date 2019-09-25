Один з лідерів рейтингу ТОП-100 блогерів України 2019 Андрій Луганський розповів Фактам ICTV про ідею створення свого YouTube-каналу та цілі блогерства, а також поділився секретом успішного блогу.

Вже п’ятий рік поспіль українці обирають найкращих блогерів нашої країни. 6 вересня сайт Факти ICTV запустив голосування ТОП-100 блогерів України 2019, яке триватиме до 6 жовтня.

Проголосувати за улюбленого блогера може кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів. Окрім голосування за ТОП-100, яких визначили експерти, інтернет-користувачі мають змогу висунути власну кандидатуру в категорію Народний вибір.

Андрій Луганський користується чималою популярністю на просторах українського YouTube. Блогер веде канал Андрій Луганський 2, де спілкується з росіянами або з людьми з абсолютно протилежними політичними поглядами в чат-рулетці.

На нього підписано понад 145 тис. людей.

До слова, минулого року Андрій посів друге місце в категорії Народний вибір, набравши 11 636 голосів. Нині входить в трійку лідерів голосування ТОП-100 блогерів України 2019.

Далі – пряма мова.

Створення та ідея YouTube-каналу

Ідея мого YouTube-каналу проста – це боротьба та протистояння російській агресії на інформаційному просторі України і РФ.

Тим, хто бачив хоча б один мій ролик, ідея повинна бути зрозумілою.

Для того, щоб боротися з інформаційною агресією РФ, необхідні ефективні дії – не тільки захист, але і напад. Українські блогери дуже ефективні на інформаційному полі.

Блогерство

Якщо ти вже став на цей шлях, то відступати нікуди.

Блогерство – не головна моя діяльність, але часу забирає багато. До виходу в ефір потрібно готуватися, інакше він вийде поганим. Часто підготовка займає більше часу, ніж сама трансляція.

Секрет успішного блогу в тому, що потрібно робити те, що подобається тобі, а не підлаштовуватися під бажання публіки.

Робота блогера полягає в тому, що він все на світі – режисер, сценарист, звукорежисер.

Блогери – це ті люди, які роблять все самостійно. Самостійно готуєшся до ефіру, проводиш його, налаштовуєш звук, світло, готуєш інформацію до стріму тощо. Це телебачення на коліні – технічна, творча частина.

Багато з тих, хто потрапив у рейтинг ТОП-100 блогерів, шановані люди, але не є блогерами в прямому розумінні цього слова. У них є технічні можливості, студії, команди.

Ефір, який запам’ятався

Найбільше мені запам’ятався прямий ефір, який тривав п’ять з половиною годин. Це був той день, коли в Керченській протоці наші моряки потрапили в полон. Ми відстежували поточні новини, ситуацію. Дійшло до того, що російська агресія могла поширитися на всю територію України.

П’ять з половиною годин вести прямий ефір, будучи сам собі режисером, складно.

Рейтинг ТОП-100 блогерів України

Рейтинг підвищує впізнаваність блогерів, але в ньому є що допрацювати. Бажано розділяти всіх учасників на категорії. Мені здається, що тоді б популярність та інтерес до конкурсу з боку блогерів був би вищим.

Наприклад, потрібні такі підрозділи, як блогер-початківець, відкриття року, відеоблогер, Instagram-блогер і тощо.

Блогерам-початківцям складно змагатися з уже відомими.

За всієї поваги до мерів міст та міністрів, але те, що вони пишуть у Facebook тексти, скоріше правило, ніж виняток.

У всьому світі міністри пишуть тексти в Facebook, але чи є вони після цього блогерами?

Якщо політик пише тексти на політичні теми, то це, швидше, його обов’язок, ніж бажання вести свій блог.

Багато блогерів з категорії Народний вибір набагато популярніші тих, хто перебуває в ТОП-100.

Нагадуємо, про те, як формувався рейтинг, можна прочитати тут.

Спілкувалася Каріна Зуєва