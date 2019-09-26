Uber запустив у Києві автобусний маршрут сервісу Uber Shuttle, який слідує з Південної Борщагівки до Бесарабки.
Сервісу Uber Shuttle запустив новий автобусний маршрут. До списку рейсів додався напрямок Бесарабка — Південна Борщагівка.
На Борщагівці мікроавтобуси будуть відправлятися від кінцевої зупинки на вулиці Булгакова кожні 15 хв, починаючи з 07.00 до 21.00.
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Вартість проїзду буде залежати від відстані: 15 грн – до 8 км, 20 грн – до 12 км, 25 грн – до 16 км і 30 грн — якщо відстань поїздки перевищить 16 км.
Uber Shuttle запустив маршрут на Південну Борщагівку / 2 фотографии
Раніше сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України маршрут від Позняків до Дорогожичей.
Фото: Uber
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