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Uber Shuttle запустив маршрут на Південну Борщагівку

Uber запустив у Києві автобусний маршрут сервісу Uber Shuttle, який слідує з Південної Борщагівки до Бесарабки.

Uber Shuttle запустив маршрут на Південну Борщагівку

Сервісу Uber Shuttle запустив новий автобусний маршрут. До списку рейсів додався напрямок Бесарабка — Південна Борщагівка.

На Борщагівці мікроавтобуси будуть відправлятися від кінцевої зупинки на вулиці Булгакова кожні 15 хв, починаючи з 07.00 до 21.00.

Читайте: Кличко назвав терміни запуску швидкісного трамваю на Борщагівку

Вартість проїзду буде залежати від відстані: 15 грн – до 8 км, 20 грн – до 12 км, 25 грн – до 16 км і 30 грн — якщо відстань поїздки перевищить 16 км.

Uber Shuttle запустив маршрут на Південну Борщагівку / 2 фотографии

Раніше сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України маршрут від Позняків до Дорогожичей.

Фото: Uber

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