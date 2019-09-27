27 вересня православні українці відзначають Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. У народі його називають Здвиженням.
Факти ICTV зібрали найцікавіше про свято, пов’язане з подією віднайдення та прославлення знаряддя нашого спасіння від рабства гріха і пристрастей, що після Воскресіння Господа стало символом перемоги життя над смертю.
Легенда про Животворний Хрест Господній
Церковні легенди пов’язують це свято з римським імператором Констянтином І Великим. У 311 році перед вирішальною битвою за престол він побачив на небі хрест з написом: Цим перемагай! А вночі Костянтину уві сні явився Ісус Христос і наказав зробити військовий прапор з таким хрестом. Він так і вчинив. Перемігши у битві свого ворога Максенція, він наказав вкласти прапор, який приніс перемогу, в руки своєї статуї на площі Риму.
Після того, як у 323 році Костянтин став одноосібним правителем Римської імперії, він вирішив знайти головну святиню християн. З цією метою він направив до Єрусалиму свою матір – царицю Олену. Вона знайшла три хрести, і щоб зрозуміти, який з них є животворним, патріарх Єрусалимський Макарій наказав по черзі прикладати хрести до мерця. Лише після прикладання до третього хреста мертвий чоловік ожив.
Імператор Костянтин звелів спорудити в Єрусалимі величний храм на честь Воскресіння Христового, що будувався 10 років і був освячений 26 вересня 335 року. А наступного дня – 27 вересня – було встановлено святкування на честь Воздвиження Хреста Господнього.
Традиції та заборони на Здвиження
- У народі говорили, що на Здвиження осінь літо відсуває. За три дні до свята прибирали всі овочі з корінням, щоб ранкові заморозки не знищили урожай.
- Також 27 вересня починали садити яблуні та смородину – це можна робити приблизно до середини жовтня.
- Селяни займалися заготовками капусти на зиму і часто робили це разом, організовуючи так звані капустяні вечірки. Вважалося, якщо дівчина, збираючись на посиденьки, прочитає спеціальнe замовляння, то зустріне хлопця, якого полюбить.
- Старалися не планувати важливих справ на Воздвиження, оскільки вони могли закінчитися невдало.
- У цей день птахи починають відлітати у теплі краї, а усі гади земні (змії, вужі, ящірки) ховаються у нори. Тому заборонялося до лісу ходити, щоб гадюки не затягнули до своєї ями. Якщо ж змія вкусить людину, то їй закриті двері до вирію, і вона замерзне узимку.
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Слідкували 27 вересня і за погодою. Якщо на Воздвиження гуси високо летять – навесні буде велика повінь, і навпаки, а як дме холодний вітер – літо буде теплим.
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