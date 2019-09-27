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Факти / Україна / Суспільство

Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна

Золотий меч і глиняну амфору знайшли під час літньої експедиції на Мамай-горі у Запорізькій області.

Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна

Під час експедиції на Мамай-горі археологи  виявили курган з двома похованнями.

Одне з них належало 18-20-річному скіфському юнакові, який, на думку археологів, був зброєносцем.

У похованні знайшли аналог меча акінак, наконечники стріл, бойову сокиру, намиста і підвіску, основа якої зроблена з листа жовтого металу.

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Крім меча, ще однією незвичайною знахідкою стала сіроглиняна амфора грецького виробництва, яка не має аналогів.

Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна / 4 фотографии

Поховання датовано VI століттям до нашої ери. Всі його знахідки будуть передані до Кам’янсько-Дніпровського музею.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Полтавщині археологи знайшли скіфське золото та зброю.

Джерело: 061 – сайт міста Запоріжжя

Фото: 061 – сайт міста Запоріжжя

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