Золотий меч і глиняну амфору знайшли під час літньої експедиції на Мамай-горі у Запорізькій області.
Під час експедиції на Мамай-горі археологи виявили курган з двома похованнями.
Одне з них належало 18-20-річному скіфському юнакові, який, на думку археологів, був зброєносцем.
У похованні знайшли аналог меча акінак, наконечники стріл, бойову сокиру, намиста і підвіску, основа якої зроблена з листа жовтого металу.
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Крім меча, ще однією незвичайною знахідкою стала сіроглиняна амфора грецького виробництва, яка не має аналогів.
Золотий меч і амфора: на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна / 4 фотографии
Поховання датовано VI століттям до нашої ери. Всі його знахідки будуть передані до Кам’янсько-Дніпровського музею.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Полтавщині археологи знайшли скіфське золото та зброю.
Джерело: 061 – сайт міста Запоріжжя
Фото: 061 – сайт міста Запоріжжя
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