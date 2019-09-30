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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Капуста та хліб додали більше 8 грн: як здорожчали продукти у вересні

У вересні 2019 року в порівнянні з серпнем найбільше зросли ціни на хліб, капусту та моркву.

Хліб

Інфляційний барометр Мінеконорозвитку показав значне зростання цін у вересні на продукти харчування зі списку соціальних.

Які продукти здорожчали найбільше:

  • капуста – на 95,7%, або на 8,8 грн – до 17,9 грн за кг;
  • морква – на 21,48%, або на 1,2 грн – до 7,2 за кг;
  • хліб пшеничний – на 22,8%, або на 8,5 грн – до 45,1 грн за кг;
  • крупа гречана – на 17,4%, або на 4,1 грн за кг – до 27,6 грн за кг;
  • олія – на 13%, або на 4,5 грн – до 39 грн за літр.

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На які продукти ціни знизилися:

  • яловичина – на 24,5%, або на 39 грн – до 119,9 грн за кг;
  • рис – на 6,9%, або 1,9 грн – до 26,46 грн за кг;
  • сир м’який – на 5,28%, або 7,3 грн – до 131,6 грн за кг.

Водночас ціни на сало, курятину та ковбаси не змінилися.

До речі, щомісяця українське домогосподарство витрачає в середньому близько 3 592 грн на продукти харчування та безалкогольні напої.

Джерело: Мінекономрозвитку

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