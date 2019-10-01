До Дня захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці Укрзалізниця запустить шість додаткових потягів у Львів, Харків, Одесу та Суми.

У жовтні на українців чекають три вихідні поспіль — 12, 13 і 14 жовтня, тому УЗ запустила шість додаткових потягів.

Потяг № 779/780 Суми — Київ курсуватиме 14 жовтня. З Сум потяг вирушить о 05.35 і прибуде до Вінниці о 13.10.

У зворотному напрямку потяг вирушить о 13.43 прибуде у Суми о 21.34.

Потяг № 205 Покровськ — Харків відправлятиметься в обох напрямках 13 та 14 жовтня. Відправлення буде з Покровська о 09.20, а прибуття до Харкова – о 14.49.

Назад потяг відправиться о 16.44 і прибуде у Покровськ о 22.07.

Раніше повідомляли про чотри додаткових потяга.

Поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07.42 та прибуття до Львова о 18.13. Зі Львова поїзд вирушить о 11.54 та прибуде до Києва о 21.47.

Поїзд №237 Київ – Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20.28 та прибуття до Дніпра о 06.12. З Дніпра поїзд вирушить о 10.56 та прибуде до Києва о 20.06.

Потяг № 242/241 Одеса — Дніпро курсуватиме 11, 13 і 15 жовтня, а у зворотний бік — 10, 12, 14 жовтня. Відправлення з Одеси розпочнеться о 23.48, а прибуття в Дніпро очікується о 09.32.

Назад відправлення о 22.30 та прибуття в Одесу о 08.00.

Потяг № 168 Львів — Одеса відправлятиметься в обох напрямках 12 і 14 жовтня. Зі Львова потяг вирушить о 09.16 і прибуде в Одесу о 20.39.

З Одеси поїзд відправлятиметься о 10.18 і прибуватиме до Львова о 21.05.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Укрзалізниця хоче повернути потяг Київ-Берлін у 2020 році.