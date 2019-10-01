В Україні компанія Uber запускає безкоштовний інструмент Uber Movement, який допоможе відстежувати ситуацію на дорогах.

Відстежувати ситуацію на дорогах України тепер можна у режимі реального часу з додатком Uber Movement. Це безкоштовний веб-сайт, який показує середній час пересування з однієї точки міста в іншу.

– Той факт, що Київ став першим містом у регіоні, для якого були відкриті такі дані, означає визнання міжнародними інвесторами України як держави, яка стає хабом для реалізації інноваційних цифрових рішень, – каже віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Транспортний експерт, генеральний директор A+C Україна Дмитро Беспалов вважає, що подібна інформація від Uber надає можливість Києву заощадить величезні бюджетні кошти.

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– Використання даних про час у дорозі, що надаються Uber Movement, – це прямий шлях, а точніше – основа для реалізації, закладеної в стратегію Києва-2025 динамічної транспортної моделі. Це можливість, нарешті, почати управляти транспортною системою, – каже експерт.

До речі, сервіс Uber Shuttle запустив у столиці України новий маршрут від Позняків до Дорогожичей.