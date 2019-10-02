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На 3% ми точно вийдемо: Маркарова про зростання ВВП за підсумками 2019 року

Зростання ВВП в Україні очікується на рівні 3% за підсумками 2019 року.

маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що ВВП України за підсумками 2019 року має зрости на 3%.

Читайте: Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

– Я думаю, що на 3% ми точно вийдемо за результатами цього року, – сказала вона.

Нагадаємо, у програмі діяльності Кабміну встановлена ​​мета – залучити $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40% за п’ять років.

Джерело: Радіо Свобода

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