У Києві вулицю Саксаганського залило окропом через прорив труби.

У середу, 2 жовтня, у Києві на вулиці Саксаганського стався прорив труби. Через аварію дорогу залило окропом.

Про це повідомили у спільноті Київ Оперативний, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах видно, як автомобілі та громадський транспорт рухаються через стовп пари по підтопленій дорозі.

Також на відео зняли, як з утвореної на тротуарі ями б’є фонтан гарячої води.

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Раніше у Києві на Деміївській площі мікроавтобус частково провалився під землю.