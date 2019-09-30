Через проведення марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 у центрі Києва перекриють низку вулиць.

Марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 відбуватиметься у Києві у суботу і неділю 5-6 жовтня.

Рух почнуть обмежувати з вечора 4 жовтня. З 21.00 4 жовтня до 22.00 6 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською.

Від ранку 5 жовтня до 22.00 6 жовтня закриють для проїзду вулиці Трьохсвятительську та Володимирську (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).

Рух транспорту 5 жовтня обмежать на:

вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13.00 до 16.30

вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13.00 до 17.50

вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12.00 до 17.50

вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12.00 до 17.50

вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13.00 до 17.50

бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13.00 до 17.50

вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13.00 до 17.50

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Перекриють 6 жовтня:

вулицю Михайлівську (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05.00 до 22.00

вулицю Велику Житомирську (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 05.00 до 22.00

вулицю Володимирську (від вул. Софійської до бульвару Шевченка) – з 08.00 до 11.15

бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 08.00 до 11.15

площу Перемоги – з 08.00 до 11.15

вулицю Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08.00 до 11.15

вулицю Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08.00 до 11.15

вулицю Жилянську – з 08.00 до 11.15

вулицю Велику Васильківську (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08.00 до 11.15

вулицю Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08.00 до 11.45

вулицю Хрещатик – з 08.00 до 11.45

Європейську площу – з 08.00 до 11.45

Музейний провулок – з 08.00 до 11.45

вулицю М. Грушевського – з 08.00 до 11.45

Петрівську алею – з 08.20 до 11.45

Паркову дорогу – з 08.20 до 11.45

Дніпровський узвіз – з 08.30 до 12.15

алею Героїв Крут – з 08.30 до 12.15

вулицю Лаврську – з 08.30 до 12.15

вулицю Запечерну – з 08.30 до 12.15

проспект Соборності – з 08.45 до 13.00

вулицю Сверстюка – з 08.45 до 13.00

Русанівський канал – з 08.45 до 13.00

вулицю Ентузіастів – з 08.45 до 13.00

Русанівську набережну – з 08.45 до 13.00

бульвар Дружби Народів – з 08.45 до 13.15

міст Патона – з 08.45 до 13.15

Набережне шосе – з 08.45 до 13.45

вулицю Набережно-Хрещатицьку (від вул. Нижній вал до Поштової площі) – з 08.45 до 15.30

вулицю Труханівську – з 09.00 до 14.30

Парк Муромець – з 09.30 до 15.00

Північний міст – з 09.30 до 15.00

Гаванський міст – з 09.30 до 15.00

вулицю Набережно-Рибальську – з 09.30 до 15.30

вулицю Нижній вал – з 09.45 до 15.30

вулицю Глибочицьку – з 09.45 до 15.45

Глибочицький проїзд – з 09.45 до 16.00

вулицю В’ячеслава Чорновола – з 10.00 до 16.00

вулицю Січових Стрільців – з 10.00 до 16.00

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом.

Джерело: Wizz Air Kyiv City Marathon