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Факти / Україна / Суспільство

Центр Києва перекриють на вихідних через марафон (КАРТА)

Через проведення марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 у центрі Києва перекриють низку вулиць.

київ

Марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 відбуватиметься у Києві у суботу і неділю 5-6 жовтня.

Рух почнуть обмежувати з вечора 4 жовтня.  З 21.00 4 жовтня до 22.00 6 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською.

Від ранку 5 жовтня до 22.00 6 жовтня закриють для проїзду вулиці Трьохсвятительську та Володимирську (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).

Рух транспорту 5 жовтня обмежать на:

  • вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13.00 до 16.30
  • вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13.00 до 17.50
  • вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12.00 до 17.50
  • вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12.00 до 17.50
  • вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13.00 до 17.50
  • бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13.00 до 17.50
  • вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13.00 до 17.50

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Перекриють 6 жовтня:

  • вулицю Михайлівську (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05.00 до 22.00
  • вулицю Велику Житомирську (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 05.00 до 22.00
  • вулицю Володимирську (від вул. Софійської до бульвару Шевченка) – з 08.00 до 11.15
  • бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 08.00 до 11.15
  • площу Перемоги – з 08.00 до 11.15
  • вулицю Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08.00 до 11.15
  • вулицю Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08.00 до 11.15
  • вулицю Жилянську – з 08.00 до 11.15
  • вулицю Велику Васильківську (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08.00 до 11.15
  • вулицю Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08.00 до 11.45
  • вулицю Хрещатик – з 08.00 до 11.45
  • Європейську площу – з 08.00 до 11.45
  • Музейний провулок – з 08.00 до 11.45
  • вулицю М. Грушевського – з 08.00 до 11.45
  • Петрівську алею – з 08.20 до 11.45
  • Паркову дорогу – з 08.20 до 11.45
  • Дніпровський узвіз – з 08.30 до 12.15
  • алею Героїв Крут – з 08.30 до 12.15
  • вулицю Лаврську – з 08.30 до 12.15
  • вулицю Запечерну – з 08.30 до 12.15
  • проспект Соборності – з 08.45 до 13.00
  • вулицю Сверстюка – з 08.45 до 13.00
  • Русанівський канал – з 08.45 до 13.00
  • вулицю Ентузіастів – з 08.45 до 13.00
  • Русанівську набережну – з 08.45 до 13.00
  • бульвар Дружби Народів – з 08.45 до 13.15
  • міст Патона – з 08.45 до 13.15
  • Набережне шосе – з 08.45 до 13.45
  • вулицю Набережно-Хрещатицьку (від вул. Нижній вал до Поштової площі) – з 08.45 до 15.30
  • вулицю Труханівську – з 09.00 до 14.30
  • Парк Муромець – з 09.30 до 15.00
  • Північний міст – з 09.30 до 15.00
  • Гаванський міст – з 09.30 до 15.00
  • вулицю Набережно-Рибальську – з 09.30 до 15.30
  • вулицю Нижній вал – з 09.45 до 15.30
  • вулицю Глибочицьку – з 09.45 до 15.45
  • Глибочицький проїзд – з 09.45 до 16.00
  • вулицю В’ячеслава Чорновола – з 10.00 до 16.00
  • вулицю Січових Стрільців – з 10.00 до 16.00

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом.

Джерело: Wizz Air Kyiv City Marathon

Фото: Dreamstime

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