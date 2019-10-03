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Факти / Україна / Політика

Проведення виборів у Києві в грудні неможливо – Корнієнко

У Верховної Ради не вистачить часу для того, щоб призначити місцеві вибори в Києві на грудень 2019 року.

Проведення виборів у Києві в грудні неможливо – Корнієнко

За словами першого заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, щоб підготувати постанову про вибори в Києві потрібно тиждень-два часу.

Оскільки в законопроекті №2143-3 не прописана конкретна дата виборів.

Ми не встигаємо. Ми фактично можемо її проголосувати після 15 числа. Тобто ми на 8 не встигаємо, – сказав Корнієнко.

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Крім того, Олександр Корнієнко зауважив, що не створена нова ЦВК, яка повинна на наступний день після ухвалення постанови оголосити вибори.

Тому ймовірність на грудень я оцінюю як невисоку. Просто немає часу, – додав Корнієнко.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про столицю.

Джерело: РБК-Україна

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