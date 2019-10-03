Верховна Рада ухвалила закон, що вдосконалює правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

Закон про концесії у другому читанні і в цілому ухвалено Верховною Радою 3 жовтня.

За документ №1046, що передбачає зміну низки законодавчих норм з метою вдосконалення правового регулювання концесійної діяльності, проголосували 257 народних депутатів.

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Закон, зокрема, визначає:

чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення державно-приватного партнерства (ДПП);

єдину процедуру ініціювання та ухвалення рішення щодо здійснення ДПП для всіх форм ДПП (в тому числі концесії);

запровадження прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає міжнародним практикам, а також можливість залучення радників і незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії;

додаткові гарантії для концесіонерів і кредиторів, зокрема, визначення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера;

особливості концесії на ринках, які перебувають у стані природної монополії, а також особливості концесії з будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії;

законом спрощені процедури виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії;

документ надає потенційним концесіонерам можливість ініціювати концесію;

закон визначає, що об’єктами концесії не можуть бути ліси, але можуть бути аеродроми, а концесійні платежі за автодороги стануть джерелом наповнення Дорожнього фонду.

Як повідомлялося, в Україні буде розроблено пілотні проекти з передання у концесію аеропортів у регіонах.