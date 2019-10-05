Через проведення марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 у центрі Києва перекриють низку вулиць.
Марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 відбуватиметься у Києві у суботу і неділю 5-6 жовтня.
Рух почнуть обмежувати з вечора 4 жовтня. З 21.00 4 жовтня до 22.00 6 жовтня обмежать рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової та Малою Житомирською.
Від ранку 5 жовтня до 22.00 6 жовтня закриють для проїзду вулиці Трьохсвятительську та Володимирську (ділянка від Великої Житомирської до Софіївської).
Рух транспорту 5 жовтня обмежать на:
- вулиці Великій Васильківській (від Бессарабської площі до вул. Коновальця) – з 13.00 до 16.30
- вулиці Хрещатик (від Бессарабської площі до Майдану Незалежності) – з 13.00 до 17.50
- вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 12.00 до 17.50
- вулиці Великій Житомирській (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 12.00 до 17.50
- вулиці Володимирській (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – з 13.00 до 17.50
- бульварі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 13.00 до 17.50
- вулиці Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 13.00 до 17.50
Читайте: У Голосіївському районі майже на рік перекриють 10 вулиць – список
Перекриють 6 жовтня:
- вулицю Михайлівську (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05.00 до 22.00
- вулицю Велику Житомирську (від вул. Володимирської до Михайлівської площі ) – з 05.00 до 22.00
- вулицю Володимирську (від вул. Софійської до бульвару Шевченка) – з 08.00 до 11.15
- бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик) – з 08.00 до 11.15
- площу Перемоги – з 08.00 до 11.15
- вулицю Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08.00 до 11.15
- вулицю Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08.00 до 11.15
- вулицю Жилянську – з 08.00 до 11.15
- вулицю Велику Васильківську (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08.00 до 11.15
- вулицю Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08.00 до 11.45
- вулицю Хрещатик – з 08.00 до 11.45
- Європейську площу – з 08.00 до 11.45
- Музейний провулок – з 08.00 до 11.45
- вулицю М. Грушевського – з 08.00 до 11.45
- Петрівську алею – з 08.20 до 11.45
- Паркову дорогу – з 08.20 до 11.45
- Дніпровський узвіз – з 08.30 до 12.15
- алею Героїв Крут – з 08.30 до 12.15
- вулицю Лаврську – з 08.30 до 12.15
- вулицю Запечерну – з 08.30 до 12.15
- проспект Соборності – з 08.45 до 13.00
- вулицю Сверстюка – з 08.45 до 13.00
- Русанівський канал – з 08.45 до 13.00
- вулицю Ентузіастів – з 08.45 до 13.00
- Русанівську набережну – з 08.45 до 13.00
- бульвар Дружби Народів – з 08.45 до 13.15
- міст Патона – з 08.45 до 13.15
- Набережне шосе – з 08.45 до 13.45
- вулицю Набережно-Хрещатицьку (від вул. Нижній вал до Поштової площі) – з 08.45 до 15.30
- вулицю Труханівську – з 09.00 до 14.30
- Парк Муромець – з 09.30 до 15.00
- Північний міст – з 09.30 до 15.00
- Гаванський міст – з 09.30 до 15.00
- вулицю Набережно-Рибальську – з 09.30 до 15.30
- вулицю Нижній вал – з 09.45 до 15.30
- вулицю Глибочицьку – з 09.45 до 15.45
- Глибочицький проїзд – з 09.45 до 16.00
- вулицю В’ячеслава Чорновола – з 10.00 до 16.00
- вулицю Січових Стрільців – з 10.00 до 16.00
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом.
Джерело: Wizz Air Kyiv City Marathon