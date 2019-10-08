В Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилися відомості про доходи народного депутата від фракції Слуга народу Олексія Кучера.

Народний депутат від фракції Слуга народу Олексій Кучер подав електронну декларацію про доходи за 2018 рік як кандидата на посаду глави Харківської ОДА.

Вона з’явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, які мають право на виконання функцій місцевого самоврядування або держави.

Згідно з декларацією, у Кучера є дві квартири в Харкові і земельна ділянка на 62,5 тис. кв. м у Херсонській області.

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Народний депутат також задекларував автомобілі Lexus NX 200T, Volkswagen Passat та ГАЗ-САЗ 3507. На його рахунках є 77 біткоінів (близько $636 тис.) і $87 тис.

34-річного Кучера обрали у 179 окрузі від партії Слуга народу. До початку депутатської діяльності він працював адвокатом.

До слова, народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Ткаченко подав декларацію кандидата на посаду глави КМДА.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Фото: Олексій Кучер