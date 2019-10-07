Народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду глави КМДА.

Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

У декларації народний депутат України з фракції Слуга народу, глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, а раніше генеральний директор телеканалу 1+1, вказав 3 млн гривень зарплати на основному місці роботи в Телерадіокомпанії Студія 1 + 1, $300 тис. готівкою і на банківських рахунках 203 тис. гривень і $11 тис. доларів. Також у Ткаченка задекларовано 7 млн ​​гривень фінансових зобов’язань.

З нерухомості у Ткаченка записано квартиру в Києві площею 132,7 кв. м. Також у нардепа є автомобіль Range Rover Sport 2013 року випуску, що належить Студії 1+1.

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Крім того, Ткаченко є кінцевим бенефіціаром 14 компаній: Солюшнз, Віжн ТБ, Віжн Медіа, Плюс ТВ, Бабель, Кінолав, Книголав, Баварський двір, Сінема лав ЛТД, Фонд розвитку кіномистецтва, Нова Кіностудія, Планета Кіно, НТМ, А.Т. Трейдинг.

Нагадаємо, у Слузі народу заявили, що Верховній Ради не вистачить часу для того, щоб призначити місцеві вибори в Києві на грудень 2019 року.