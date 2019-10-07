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Факти / Україна / Політика

Нардеп Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

Народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду глави КМДА.

Нардеп Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

У декларації народний депутат України з фракції Слуга народу, глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, а раніше генеральний директор телеканалу 1+1, вказав 3 млн гривень зарплати на основному місці роботи в Телерадіокомпанії Студія 1 + 1, $300 тис. готівкою і на банківських рахунках 203 тис. гривень і $11 тис. доларів. Також у Ткаченка задекларовано 7 млн ​​гривень фінансових зобов’язань.

З нерухомості у Ткаченка записано квартиру в Києві площею 132,7 кв. м. Також у нардепа є автомобіль Range Rover Sport 2013 року випуску, що належить Студії 1+1.

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Крім того, Ткаченко є кінцевим бенефіціаром 14 компаній: Солюшнз, Віжн ТБ, Віжн Медіа, Плюс ТВ, Бабель, Кінолав, Книголав, Баварський двір, Сінема лав ЛТД, Фонд розвитку кіномистецтва, Нова Кіностудія, Планета Кіно, НТМ, А.Т. Трейдинг.

Нагадаємо, у Слузі народу заявили, що Верховній Ради не вистачить часу для того, щоб призначити місцеві вибори в Києві на грудень 2019 року.

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