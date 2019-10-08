З 12 до 14 жовтня у Києві заборонять рух проспектом Перемоги для монтажу фрагменту Шулявського шляхопроводу. Як курсуватиме громадський транспорт у ці дні, читайте на сайті Факти ICTV.

У Києві 12 жовтня о 22.00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5.00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

На час закриття руху транспорту проспектом Перемоги змінюється рух громадського транспорту.

Закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро Нивки до Повітрофлотського шляхопроводу.

На цей період організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А вул. Чорнобильська – вул. Білицька за трасою:

вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька,

у зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська;

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Вносяться тимчасові зміни у курсування нічних тролейбусних маршрутів:

Тролейбусний маршрут № 92Н Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) – просп. Свободи, організовується за трасою:

просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт Київ.

Тролейбусний маршрут № 93Н вул. Чорнобильська – ст. м. Площа Льва Толстого, організовується за трасою:

вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м Площа Льва Толстого (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка);

Тролейбусний маршрут № 94Н просп. Леся Курбаса – ст. м. Площа Льва Толстого, організовується за трасою:

просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м. Площа Льва Толстого (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).

Нагадаємо, до Дня захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці Укрзалізниця запустить шість додаткових потягів у Львів, Харків, Одесу та Суми.