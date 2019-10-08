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Факти / Україна / Політика

Віце-спікер Кондратюк зустрілася з послом Хорватії

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася з послом Республіки Хорватія в Україні Аніцою Джамич.

Віце-спікер Кондратюк зустрілася з послом Хорватії

На день незалежності Республіки Хорватія заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк провела зустріч з послом цієї країни Аніцою Джамич.

Віце-спікер українського парламенту подякувала Джамич за підтримку Хорватії у складний для нашої держави період протистояння агресору, боротьби за відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності.

Також Кондратюк зазначила, що Україна готова переймати досвід Хорватії у реінтеграції окупованої території.

– Республіка Хорватія і дружній хорватський народ є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свою свободу і гідність. Ми готові переймати ваш досвід у багатьох питаннях відновлення державного суверенітету, мирної реінтеграції окупованих та анексованих територій, повернення біженців, розмінування, гуманітарної допомоги, – зазначила Олена Кондратюк.

Також вони обговорили подальше втілення затвердженої ховатським парламентом Національної стратегії співробітництва з розвитку та гуманітарної допомоги на період 2015-2020 років, яка передбачає гуманітарну допомогу Україні.

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Крім того, Олена Кондратюк звернулася з проханням прийняти ще у 2019 році на реабілітацію групу українських воїнів.

У свою чергу Аніца Джамич запевнила, що Хорватія і надалі буде підтримувати Україну у питаннях інтеграції до ЄС та НАТО, реалізації конкретних проектів.

Кондратюк також наголосила на правовому і соціальному захисту українських трудових мігрантів, які легально працюють в країнах Євросоюзу.

Також сторони обговорили обмін досвідом у питаннях гендерної справедливості.

Раніше Факти ICTV писали, що представники Північноатлантичної ради НАТО відвідають Одесу та Київ 30-31 жовтня.

Фото: УНІАН

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