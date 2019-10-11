День захисника українці офіційно святкують 14 жовтня. У цей день вся країна вшановує мужність і героїзм захисників своєї незалежності.

Дібрати влучні слова іноді складно. Тож Факти ICTV зібрали для вас кілька вітань, щоб подякувати героям.

І

Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких “баталій” повсякденного життя вдома на вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров’я, успіхів і надійного тилу!

ІІ

Як вода джерельна будь завжди здоровий,

Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,

А Господь дарує 100 щасливих років.

ІІІ

Сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника України – святом, сповненим багатими козацькими традиціями, мужністю та героїзмом визволителів рідної землі. У цей світлий день бажаємо Вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров’я, невичерпної енергії та миру!

IV

Хай здоров’я, радість і достаток,

Сиплються не мов вишневий цвіт

Хай малює доля з буднів свято,

І дарує Вам багато літ!

V

У День захисника України ми хочемо віддати шану всім чоловікам, які відстоюють незалежність українського народу та нашої держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Нехай Ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на Вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь!

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До слова, 14 жовтня православні християни також відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.

З цієї нагоди Факти ICTV писали, що не можна робити на Покрову.