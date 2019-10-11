У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Голосу Інна Совсун розповіла, як повернути Крим, і чи потрібна депутатська недоторканність.

Героєм випуску програми Під куполом стала Інна Совсун. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Голосу розповіла про те, чому вирішила стати народним депутатом, як повернути Криму, а також, що допоможе збільшити пенсії та зарплати.

Інна Совсун навчалася в Національному університеті Києво-Могилянська академія на політології, а магістерську програму опановувала в Лундському університеті у Швеції.

У 2009 році разом з однодумцями заснувала некомерційний аналітичний центр CEDOS.

З 2011 року викладає на кафедрі політології в НаУКМА та в Київській школі економіки.

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З 2014 року до 2016 року була заступницею міністра освіти і науки Сергія Квіта.

З вересня 2016 року — віце-президент Київської школи економіки. Консультувала Міністерство охорони здоров’я, Світовий банк, проекти Європейського Союзу, USAID, Всесвітню організацію охорони здоров’я.

На виборах в Раду у 2019 році зайняла 16 місце у списку партії Голос.

Чому пішла у народні депутати?

Раніше я була залучена у законотворчу діяльність, як експерт. Проте я розуміла, що рішення ухвалюють інші люди, а не я. Тому мені видавалося цілком логічним, на якомусь етапі долучитися до ухвалення рішень.

Який законопроект будете ініціювати першим?

Корегування закону Про освіту, аби ті ідеї, якою суспільство бачить школу, закріпити на законодавчому рівні. Другий законопроект – створення нової, прозорої системи фінансування університетів.

Чи потрібна депутатам недоторканність?

Мені особисто – ні. У мене немає бізнесу, я навіть ніколи не думала, що депутатська недоторканність, то благо, до якого варто прагнути.

Як зупинити війну на Донбасі?

Перед обличчям спільного ворога, яким сьогодні є РФ, парламент має бути єдиним у питаннях засудження дії агресора, відстоюванні інтересів України на міжнародній арені. Мене насторожує у роботі парламенту, що ці питання не піднімаються.

Як повернути Криму?

Повернути Крим можна тільки спільним міжнародним тиском на Росію. Посилення санкцій, вимога про перемовини із західними лідерами.

Комунальні тарифи потрібно знижувати?

Тарифи мають бути сформовані прозоро. Ми повинні використовувати ті можливості, які є в країни щодо видобутку нафти та газу і таким чином знижувати ціну на комунальні тарифи.

Як підвищити зарплати та пенсії?

Зарплати та пенсії можуть зрости тоді, коли буде зростати економіка. Питання не тільки в рівні заробітної плати, а у її справедливому розподілі.

До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.