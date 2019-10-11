У найближчі роки облікова ставка за кредитами може знизитися до 8-9%.
За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, за умови виходу на річні темпи інфляції в 5%, цілком реально, що облікова ставка за кредитами може знизитися.
На його думку, одним із аспектів, з яких складається проблема кредитування, є ціна ресурсу.
Але одного зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок за кредитами.
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Дмитро Сологуб зазначив, що, крім ціни, існують також ризики, пов’язані з кредитуванням.
Тому одним з ключових питань залишається реформа судової системи. Оскільки питання з захистом прав власності та прав кредиторів заважають розвитку кредитування.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ставки за кредитами можуть знизитися до 12% влітку 2020 року.