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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки – НБУ назвав умови

У найближчі роки облікова ставка за кредитами може знизитися до 8-9%.

гроші

За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, за умови виходу на річні темпи інфляції в 5%, цілком реально, що облікова ставка за кредитами може знизитися.

На його думку, одним із аспектів, з яких складається проблема кредитування, є ціна ресурсу.

Але одного зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок за кредитами.

Читайте: Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами

Дмитро Сологуб зазначив, що, крім ціни, існують також ризики, пов’язані з кредитуванням.

Тому одним з ключових питань залишається реформа судової системи. Оскільки питання з захистом прав власності та прав кредиторів заважають розвитку кредитування.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ставки за кредитами можуть знизитися до 12% влітку 2020 року.

Джерело: РБК-Україна

Фото: НБУ

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