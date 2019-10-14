Покрова Пресвятої Богородиці – головне осіннє свято, яке православні християни відзначають 14 жовтня. У цей день віруючі у молитвах просять Божу Матір про заступництво, здоров’я, сприяння у сімейному житті та коханні.

Саме тому на Покрову дівчатам, які бажають вийти заміж, слід прийти до церкви до початку богослужіння, поставити свічку Пресвятій Богородиці та попросити її про якнайшвидше заміжжя й щасливе сімейне життя.

Зі святом пов’язано багато народних традицій, обрядів та прикмет. Факти ICTV зібрали найцікавіші.

З чого почалося свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови сягає своїм корінням 910 року. У той час Константинополь був узятий в облогу ворогом. Святий Андрій Блаженний та його учень Єпіфаній молилися у Влахернському храмі про перемогу. Їм явилася Пресвята Богородиця, що пливла у повітрі в ясному небесному сяйві в оточенні ангелів і святих.

Разом із Богородицею вони побачили Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Богоматір помолилася разом із віруючими, після чого зняла зі своєї голови блискуче покривало і простягнула над усіма людьми, що перебували в церкві. Тим самим Покров Богородиці захистив їх від ворогів, видимих і невидимих. Дивовижне явище врятувало місто.

На Русі свято Покров Божої Матері було встановлене за князя Андрія Боголюбського приблизно в 1164 році.

Традиції, обряди та прикмети на Покрову 2019

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Здавна люди вірили, що Покрова приносить щастя, кохання і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму: На Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

Якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь у печі, причому обов’язково використовували гілки плодових дерев – щоб наступного року сади дали хороший урожай, а сім’я процвітала. А ще – щоб в оселі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кутки з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву Пресвятій Богородиці, пробувала їх на смак. Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і ховали до Великого посту.

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Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. В цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від усіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб опинитися над близькими, як колись у храмі Діва Марія з покривом з’явилася у повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати казала: Як Цариця Господня покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Для дівчат і хлопців починалася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли та вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді родини, тому весілля й вінчання намагалися справляти саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покрову молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

На Покрову помічали, якою буде зима:

Вона буде холодною та сніжною, якщо дме північний крижаний вітер, і теплою – якщо південний.

Якщо сніг покрив землю, то потрібно чекати сніжної і морозної погоди у всі три зимові місяці.

Відсутність опадів говорить про затяжну осінь. Немає снігу на Покрову – не буде і на Катрю (Святу Катерину – 7 грудня).

Якщо на Покров у небі пролітають журавлі – теплої зими не чекай. До того ж прийде вона раніше покладеного терміну.

Якщо на горобині забагато грон – зима буде морозною і сніжною. Природа таким чином піклується про птахів, щоб їм було чим харчуватися.

Дерева повністю скинули до Покрови листя – на теплий рік. Якщо ж листя залишилося – чекайте сильної холоднечі.

До речі, 14 жовтня українці відзначають також День захисник України, який з 2015 року став вихідним.

Фото: sollys.ru