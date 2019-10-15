Проект Державного бюджету на 2020 рік у першому читанні Верховна Рада розгляне у п’ятницю, 18 жовтня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради заявив, що на 18 жовтня заплановано розгляд та ухвалення у першому читанні Держбюджету-2020.

– Цього тижня Комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до закону про Державний бюджет на 2020 рік, висновків Рахункової палати, підготує збалансовані висновки та пропозиції до нього, – наголосив голова Верховної Ради.

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За його словами, у разі схвалення парламентом проекту закону про Держбюджет-2020 уряд надалі доопрацьовуватиме документ та внесе в Раду на початку листопада разом з порівняльною таблицею врахованих поправок та вмотивованими поясненнями щодо неврахованих поправок.

Нагадаємо, розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у другому читанні заплановано на 15 листопада.