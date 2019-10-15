У Комітеті виборців України (КВУ) не бачать можливостей за короткий період організувати демократичні вибори на окупованих територіях Донбасу.

Генеральний директор КВУ Олексій Кошель вважає, що неможливо швидко організувати проведення в ОРДЛО виборів за критеріями ОБСЄ.

Він пояснив, що для організації виборчого процесу, окрім звільнення окупованих територій, необхідно вирішити питання Держреєстру виборців, який тут не оновлювався п’ять років.

– Ми не знаємо, хто виборці на окупованій території, хто з них виїхав на територію РФ. Тому такий складний документ як реєстр виборців повноцінно відновити за кілька місяців практично неможливо, – зазначив Кошель.

Крім того, за його словами, важливим є доступ населення ОРДЛО до українських ЗМІ – не тільки в день виборів, а й під час виборчого процесу.

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– Тому організувати вибори на весну наступного року – це малоймовірно, адже вже зараз повинні бути всі передумови для того, щоб міг стартувати виборчий процес, – вважає голова КВУ.

Водночас Кошель допускає проведення виборів в ОРДЛО восени 2020 року, але це буде залежати від швидкості повернення контролю над окупованими територіями.

Раніше Факти ICTV писали про запитання, які залишила формула Штайнмаєра.