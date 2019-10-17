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Факти / Україна

10 фактів про Гладковського: біографія та скандал в оборонці

НАБУ затримало Олега Гладковського 17 жовтня. Що відомо про колишнього першого заступника секретаря РНБО, який є фігурантом скандалу про розкрадання в обороно-промисловому комплексі.

10 фактів про Гладковського: біографія та скандал в оборонці

Олега Гладковського затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України 17 жовтня в аеропорту Бориспіль.

У НАБУ пояснили, що колишнього першого заступника секретаря РНБО затримали у зв’язку з підозрою проти нього в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

У корпорації Богдан заявили, що їх президент не збирався тікати з України, а прямував до Брюсселя для участі у виставці.

Гладковський є фігурантом скандалу про розкрадання в обороно-промисловому комплексі. Що про це відомо та інші факти з його біографії – нижче.

10 фактів про Гладковського

Біографія

Народився Олег Свинарчук (у 2014 році змінив прізвище на Гладковський) 5 лютого 1970 року в місті Чуднів Житомирської області. У 1994 році він закінчив Київський автодорожній інститут.

У 1994 році отримав посаду директора акціонерного товариства Автотранссервіс. З 1997 по 2012-й працював заступником генерального директора ЗАТ Укрпромінвест.

З 2005 року також став головою наглядової ради корпорації Богдан, у 2012 році отримав посаду президента Богдана на якій працював до 2015-го. У липні 2019 Гладковський повернувся на посаду президента корпорації.

Скандал

З 17 лютого 2015 року Гладковський працював першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

26 лютого 2019 року після гучного скандалу президент України Петро Порошенко призупинив його повноваження, а 4 березня Гладковського звільнили з цієї посади.

Читайте: Скандал з розкраданнями в оборонці: все, що потрібно знати

25 лютого видання BIHUS.info оприлюднило розслідування про те, як люди з РНБО курирують розкрадання в оборонній сфері, в розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними ЗМІ, 22-річний Гладковський-молодший разом з партнерами організував поставки контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи їх у фірм-прокладок. Керівництво Укроборонпрому нібито знало про афери і давало на них згоду.

Як повідомлялося, співробітники НАБУ затримали Гладковського в аеропорту Бориспіль 17 жовтня.

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