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Факти / Україна

Рябошапка просить у Ради дозволу на притягнення до відповідальності нардепа Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка направив подання до парламенту щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

Ярослав Дубневич

У поданні до Верховної Ради генпрокурор Руслан Рябошапка просить дозволу на притягнення до відповідальності нардепа Ярослава Дубневича, проти якого зібрано достатньо доказів для повідомлення підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про завдання збитків у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

– Будучи народним депутатом України восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаний з фінансовим станом Укрзалізниці, зокрема її потребами при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, – йдеться у повідомленні ГПУ.

Наголошується, що нардеп зі спільниками вивчив та проаналізував попит та ціни на ринку стрілочних переводів та вирішив заволодіти коштами Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Укрзалізниця.

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– Кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії, – зазначають в Гепрокуратурі.

Для притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, його затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту необхідна згода Верховної Ради.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року глава САП Назар Холодницький передав до ГПУ подання щодо зняття недоторканності з нардепа від БПП Ярослава Дубневича.

Фото: Ярослав Дубневич

Джерело: ГПУ

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