Генпрокурор Руслан Рябошапка направив подання до парламенту щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

У поданні до Верховної Ради генпрокурор Руслан Рябошапка просить дозволу на притягнення до відповідальності нардепа Ярослава Дубневича, проти якого зібрано достатньо доказів для повідомлення підозри за ч. 5 ст. 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про завдання збитків у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

– Будучи народним депутатом України восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаний з фінансовим станом Укрзалізниці, зокрема її потребами при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, – йдеться у повідомленні ГПУ.

Наголошується, що нардеп зі спільниками вивчив та проаналізував попит та ціни на ринку стрілочних переводів та вирішив заволодіти коштами Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ Укрзалізниця.

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– Кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії, – зазначають в Гепрокуратурі.

Для притягнення нардепа до кримінальної відповідальності, його затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту необхідна згода Верховної Ради.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року глава САП Назар Холодницький передав до ГПУ подання щодо зняття недоторканності з нардепа від БПП Ярослава Дубневича.

Фото: Ярослав Дубневич