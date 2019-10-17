PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

За наклеп каратимуть: в Раді пояснили закон про викривачів корупції

Закон щодо викривачів корупції встановлює обов’язковість спростування недостовірної інформації у разі її надання до відповідних органів, а також відповідальність за наклеп

Корупція

Заступник голови парламентського Комітету з питань антикорупційної діяльності Галина Янченко пояснила, що зміни до закону про запобігання корупції не скасовують відповідальність за наклеп.

За її словами, якщо людина знала, що надана нею інформація є недостовірною, “у цьому законі ми передбачаємо можливість спростування такої інформації викривачем або іншим органом, який поширив ці дані”.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 17 жовтня

– Також не скасовується кримінальна відповідальність за наклеп, – додала нардеп, не уточнивши, якою саме є відповідальність, зауваживши, що відповідних статей ККУ не змінювали.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.

 

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка