Закон щодо викривачів корупції встановлює обов’язковість спростування недостовірної інформації у разі її надання до відповідних органів, а також відповідальність за наклеп

Заступник голови парламентського Комітету з питань антикорупційної діяльності Галина Янченко пояснила, що зміни до закону про запобігання корупції не скасовують відповідальність за наклеп.

За її словами, якщо людина знала, що надана нею інформація є недостовірною, “у цьому законі ми передбачаємо можливість спростування такої інформації викривачем або іншим органом, який поширив ці дані”.

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– Також не скасовується кримінальна відповідальність за наклеп, – додала нардеп, не уточнивши, якою саме є відповідальність, зауваживши, що відповідних статей ККУ не змінювали.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції щодо викривачів корупції.